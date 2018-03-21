فلسطين تدعو اليونان للاعتراف بها

دعت الخارجية الفلسطينية دولة اليونان إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل إنقاذ حل الدولتين.

© AFP 2018/ MICK TSIKAS / POOL العاهل الأردني يؤكد على حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية

التقت، أمل جادو، مساعد وزير الخارجية والمغتربين، بمدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية اليونانية ثيودورس ثيودورو، اليوم الأربعاء 21 مارس/ آذار، وحثت جادو، اليونان على دعم مرحلة البدء في المفاوضات الرسمية لاتفاقية الشراكة الكاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، وعقد حوار سياسي بين فلسطين والاتحاد، حسب وكالة الأنباء وفا

واستعرضت جادو أهمية مبادرة السلام الفلسطينية التي أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن.

من جانبه أكد ثيودورس ثيودورو أن موقف بلاده ثابت من حل الدولتين، وأنه موقف ينسجم مع الموقف الأوروبي الموحد.

وشدد ثيودورو على ضرورة تفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.