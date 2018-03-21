تعرض مقاتلة للتحالف العربي لصاروخ دفاع جوي من مطار صعدة

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن إحدى مقاتلات التحالف بمنطقة العمليات تعرضت لإطلاق صاروخ دفاع جوي معادي من داخل مطار صعدة.

© AP Photo/ Hani Mohammed اليمن يرحب بتصريحات المبعوث الأممي حول أزمته

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي قوله إن الطائرة المقاتلة استكملت تنفيذ مهمتها بمنطقة العمليات والتعامل مع مصادر النيران وعودتها للقاعدة الجوية والهبوط بسلام.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ الذي تعرضت له طائرة التحالف لم يكن موجودا ضمن القدرات العسكرية للدفاع الجوي اليمني والتي تم تدميرها من قبل قوات التحالف بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، على الأسلحة الثقيلة والنوعية.

وشدد المالكي على أن وجود صواريخ دفاع جوي لدى من وصفهم بـ "جماعات تهريب السلاح والمنظمات الإرهابية" يعد تطورا خطيرا وتهديدا مباشرا للملاحة الجوية والرحلات الإغاثية والإنسانية.

في سياق متصل، تقدمت قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف العربي في وسط محافظة البيضاء وسط اليمن.

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، إن الجيش اليمني سيطر على جبل القرحا في مديرية ناطع عقب السيطرة على جبل الحديدة، وأضاف المصدر أن الجيش يستكمل تطهير مواقع "أنصار الله" في جبل الظهر الاستراتيجي.