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01:28 22 مارس/ آذار 2018
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    تعرض مقاتلة للتحالف العربي لصاروخ دفاع جوي من مطار صعدة

    © Sputnik. Ramil Sitdikov
    العالم العربي
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    أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن إحدى مقاتلات التحالف بمنطقة العمليات تعرضت لإطلاق صاروخ دفاع جوي معادي من داخل مطار صعدة.

    عبدربه منصور هادي
    © AP Photo/ Hani Mohammed
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    ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المالكي قوله إن الطائرة المقاتلة استكملت تنفيذ مهمتها بمنطقة العمليات والتعامل مع مصادر النيران وعودتها للقاعدة الجوية والهبوط بسلام.

    وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ الذي تعرضت له طائرة التحالف لم يكن موجودا ضمن القدرات العسكرية للدفاع الجوي اليمني والتي تم تدميرها من قبل قوات التحالف بعد سيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، على الأسلحة الثقيلة والنوعية.

    وشدد المالكي على أن وجود صواريخ دفاع جوي لدى من وصفهم بـ "جماعات تهريب السلاح والمنظمات الإرهابية" يعد تطورا خطيرا وتهديدا مباشرا للملاحة الجوية والرحلات الإغاثية والإنسانية.

    في سياق متصل، تقدمت قوات الجيش اليمني المدعومة من التحالف العربي في وسط محافظة البيضاء وسط اليمن.

    قال مصدر عسكري في الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، إن الجيش اليمني سيطر على جبل القرحا في مديرية ناطع عقب السيطرة على جبل الحديدة، وأضاف المصدر أن الجيش يستكمل تطهير مواقع "أنصار الله" في جبل الظهر الاستراتيجي.

     

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    الكلمات الدلالية:
    مقاتلة سعودية, صاروخ, إطلاق صاروخ, تحالف دعم الشرعية, العقيد الركن طيار تركي المالكي, السعودية, صعدة, اليمن
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