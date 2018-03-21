الوفود العسكرية الليبية تختتم اجتماعاتها في القاهرة

أعلن اللواء إدريس مادي آمر المنطقة العسكرية الغربية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي شرق البلاد، عن اختتام الاجتماع السادس المنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة لضباط الجيش الليبي يوم 21 مارس/آذار 2018 من أجل توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، مشيراً إلى أنه سيكون مشروعا وطنيا بامتياز.

© REUTERS/ Esam Omran Al-Fetori بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: نعمل على إجراء انتخابات نزيهة قبل نهاية 2018

وقال مصدر صحفي لوكالة " سبوتنيك ": "توصل المجتمعون لأول مسودة، لتلخيص ما توصلنا إليه من الاجتماعات السابقة. كانت العقبات كثيرة ولكن تجاوزنا أغلبها".

وأضاف المصدر "مادي أكد بأن هذا الاجتماع هو البداية الفعلية لوضع الأولويات والأزمنة والمتطلبات لتوحيد المؤسسة العسكرية لعودة هيبة الدولة وترسيخ مبادئ الدولة المدنية وعلاقتها بالمؤسسة العسكرية".

وأكد آمر المنطقة الغربية العسكرية "معارضة الأطراف الأخرى لموضوع توحيد المؤسسة العسكرية لا يعني شيء. الآن كل الجهود ذاهبة لتوحيد المؤسسة العسكرية، وقد كان الجميع على قدر من المسؤولية والوطنية الكافية لإنجاح هذا المشروع. نحن الآن نستعد لإصدار بيان الختامي للاجتماعات الدائرة في القاهرة".

يشار إلى أن العاصمة المصرية القاهرة تستضيف الاجتماع التشاوري السادس بين وفود عسكرية ليبية، في إطار مساع تهدف لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة واحدة.