الوفود العسكرية الليبية تختتم اجتماعاتها في القاهرة

وأضاف المصدر "مادي أكد بأن هذا الاجتماع هو البداية الفعلية لوضع الأولويات والأزمنة والمتطلبات لتوحيد المؤسسة العسكرية لعودة هيبة الدولة وترسيخ مبادئ الدولة المدنية وعلاقتها بالمؤسسة العسكرية".
وأكد آمر المنطقة الغربية العسكرية "معارضة الأطراف الأخرى لموضوع توحيد المؤسسة العسكرية لا يعني شيء. الآن كل الجهود ذاهبة لتوحيد المؤسسة العسكرية، وقد كان الجميع على قدر من المسؤولية والوطنية الكافية لإنجاح هذا المشروع. نحن الآن نستعد لإصدار بيان الختامي للاجتماعات الدائرة في القاهرة".
يشار إلى أن العاصمة المصرية القاهرة تستضيف الاجتماع التشاوري السادس بين وفود عسكرية ليبية، في إطار مساع تهدف لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادة واحدة.
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