الكشف عن تفاصيل جديدة حول اغتيال وزير داخلية القذافي

كشف مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الانتقالى الليبي السابق، عن تفاصيل جديدة تخص اغتيال وزير الداخلية الليبي عبد الفتاح يونس في 28 يوليو/تموز عام 2011.

© Sputnik. Catherine Chesnokov القضاء يوجه التهم للرئيس الأسبق ساركوزي للاشتباه بتمويل ليبيا حملته الرئاسية 2007

وقال عبد الجليل خلال مقابلة صحفية له، إن المستشار في محكمة الاستئناف جمعة الجازوي أصدر قرارا بالقبض على عبد الفتاح يونس بشكل منفرد، حسب بوابة أفريقيا الإخبارية

وأضاف عبد الجليل أنه لم يلحظ أي عداء من الجازوي لعبد الفتاح يونس، لكنه بعد إصدار أمر القبض سلمه إلى شقيقه رجب وطلب تنفيذه من 3 ضباط، لكنهم رفضوا التنفيذ.

وحسب عبد الجليل ذهبت أكثر من 40 سارة إلى إجدابيا وحاصروا عبد الفتاح يونس، وطلبوا منه اقتياده إلى بنغازي، ووافق عبد الفتاح يونس على ذلك.

وأشار مصطفى عبد الجليل إلى أن يونس لم يبد أى مقاومة، لكنه عندما وصل إلى بوابة الخروج أطلق شخص عليه النيران.

وعمل عبد الفتاح يونس وزيرا للداخلية الليبية عام 2009، وأعلن استقالته من منصبه في 21 فبراير/شباط 2011، بسبب أحداث 17 فبراير.