أسماء الأسد تخاطب "ضفائر النار" في الغوطة (صور وفيديو)

وشددت عقيلة الرئيس السوري، خلال استقبالها عددا من المجندات وبعض الأمهات بمناسبة عيد الأم، على أن "هذا الفتح الجديد لم يغير مسار الحرب في أكثر من مكان، بل وغير مفاهيم كاملة سادت المجتمع لسنوات طويلة". وأضافت: "لا توجد تفرقة في الموت، والأولى أن لا توجد تفرقة في الحياة".
ووجهت أسماء الأسد حديثها للمجندات، في الشريط الذي حمل شهادات وانطباعات بعض المجندات وأمهاتهن، قائلة لهن: "لقد واجهتن الموت وحذفتن الفرق بين كلمة امرأة ورجل، لأن الطلقة من المؤكد حين تمر من أمامكم لا تميز بين ذكر وأنثى، شاب وصبية، مقاتل ومقاتلة"، مشيرة إلى أنهن أصلب من الكثيرين من الذكور الذين هربوا من ميادين القتال.
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