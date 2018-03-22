مستشار ابن سلمان يرد على تطاول القطري سعود آل ثاني

رد المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، على ما قاله القطري سعود آل ثاني عن بنات السعودية والإمارات والبحرين.

وقال القحطاني إنه لم يكن يتخيل أن يصل الأمر بآل ثاني إلى التطاول "على أعراض بنات السعودية والإمارات والبحرين العفيفات".

#سعود_ال_ثاني_يقذف_الخليجيات

لم أتخيل أبدًا أن تصل الوضاعة بهذا الخسيس للتطاول على أعراض بنات السعودية والإمارات والبحرين العفيفات. والمذكور لا يمثل إطلاقًا أهلنا في قطر العزيزة ولا أسرة ال ثاني الكريمة. أكرمهم الله عنه. فهو من المخرجات الطبيعية لتنظيم الحمدين وشيخهم عزمي بشارة. — سعود القحطاني (@saudq1978) March 21, 2018

وأضاف: إن آل ثاني "لا يمثل إطلاقا أهلنا في قطر العزيزة ولا أسرة آل ثاني الكريمة".

مثال لفرق التعامل والأخلاق والتربية:

في بدايات الأزمة. نشرت أحد الصحف السعودية عنوانًا فيه تعريض سياسي بأحد نساء قطر الكريمات. ولم يكن فيه أي شيء عن العرض والشرف. وتم التحقيق الفوري وإحالة الصحفي الذي قام بالنشر دون إذن رئيس التحرير إلى المحكمة التي حكمت عليه بالسجن ٦ أشهر. — سعود القحطاني (@saudq1978) March 21, 2018

وأشار القحطاني إلى قيام السعودية بالتحقيق الفوري وإحالة الصحفي الذي قام بنشر "تعريض سياسي عن إحدى نساء قطر" إلى المحكمة التي حكمت عليه بالجسن 6 أشهر، مؤكدا:"هذا مثال لفرق التعامل والأخلاق والتربية".