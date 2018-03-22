مركز المصالحة: أكثر من ألف مدني يغادرون الغوطة الشرقية صباح اليوم الخميس

أعلن المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا، اليوم الخميس، أن أكثر من ألف مدني خرجوا من الغوطة الشرقية صباح اليوم عبر الممر الإنساني في منطقة مخيم الوافدين.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin مركز المصالحة: بدء عمل ممر إنساني ثالث في الغوطة الشرقية

وقال المتحدث الرسمي باسم المركز الروسي للمصالحة، اللواء فلاديمير زولوتوخين: "صباح 22 مارس (آذار) 2018 خرج أكثر من ألف شخص عبر نقطة عبور مخيم الوافدين".

ويواصل المركز الروسي للمصالحة التفاوض لإخراج المدنيين بشكل يومي.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بالإجماع، يوم 25 شباط/ فبراير الماضي، القرار رقم 2401 ، والذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق.