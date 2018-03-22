التلفزيون السوري: المسلحون يحرقون مقراتهم في حرستا تمهيدا لخروجهم وعائلاتهم

دخلت قافلة من سيارات الهلال الأحمر العربي السوري والحافلات إلى دوار الثانوية في حرستا بالغوطة الشرقية تمهيدا لإخراج المسلحين وعائلاتهم من المدينة.

© REUTERS/ BASSAM KHABIEH مركز المصالحة: أكثر من ألف مدني يغادرون الغوطة الشرقية صباح اليوم الخميس

وأشارت وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " بأن المعلومات تفيد بخروج نحو 1500 مسلح و6000 من عائلاتهم من حرستا على دفعتين. وأظهرت قناة الإخبارية السورية في بث مباشر من على أطراف مدينة حرستا استعدادات خروج المسلحين وعائلاتهم في الوقت الذي يسيطر فيه الهدوء على المنطقة مع وقف الأعمال القتالية تطبيقا للهدنة المتفق عليها هناك.

كما ذكر التلفزيون السوري الرسمي أن المسلحين قاموا بحرق مقراتهم وبعض الأشياء المتعلقة بهم وذلك في إطار الاستعداد لخروجهم من حرستا.

وذكر مراسل التلفزيون السوري أن 6 حافلات دخلت إلى دوار الثانوية في حرستا، وعلى دفعتين سيتم إخراجهم بعد التزام الاطراف بعملية وقف إطلاق النار.

وفي سياق التمهيد لخروج المسلحين من الغوطة الشرقية لدمشق، أعلن أمس الأربعاء أنه من المقرر مع صباح اليوم الخميس نقل نحو 1500 مسلح بالإضافة إلى 6000 شخص من أفراد عوائلهم من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية باتجاه محافظة ادلب في الشمال السوري.

وذكرت قناة "المنار" اللبنانية على موقعها الإلكتروني أنه من المقرر أن يتم نقل نحو 1500 مسلح بالإضافة الى 6000 شخص من أفراد عوائلهم غير الراغبين بتسوية أوضاعهم من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق باتجاه محافظة إدلب عبر دفعتين برعاية من الهلال الأحمر السوري حسب الاتفاق الذي توصلت عليه الجهات المعنية مع المسلحين في المنطقة.