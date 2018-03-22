الجيش السوري يحرر 13 مخطوفا كانوا محتجزين في حرستا

خرجت دفعة جديدة من المدنيين المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية في القطاع الشمالي من الغوطة الشرقية عبر الممر الآمن المؤدي إلى مخيم الوافدين، تمهيدا لنقلهم إلى مراكز الإقامة المؤقتة في ريف دمشق.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin التلفزيون السوري: المسلحون يحرقون مقراتهم في حرستا تمهيدا لخروجهم وعائلاتهم

وقالت الإخبارية السورية إن الجيش العربي السوري تمكن من تحرير 13 مخطوفا كانوا محتجزين في حرستا داخل الأقبية في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون في حرستا.

وفي تصريحات لهم على البث المباشر لتلفزيون "الإخبارية السورية"، أكد المحررون أن الوضع داخل حرستا كان مأساويا للغاية وتحدثوا عن أن رفاق لهم "استشهدوا" داخل حرستا

وتوجه الأسير المحرر عمار عيسى إلى والدته بالمعايدة بمناسبة عيد الأم.

ووصفت قناة "الإخبارية" السورية هذا التحرير للأسرى بالإذعان من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة،

وقال أحد الأسرى المحررين أنهم كانوا موجودين داخل الأنفاق وكانت الاوضاع سيئة للغاية… وبعض الأسرى كان مخطوفا لفترة 3 أشهر وبعضهم منذ أربعة أشهر.

كما ذكر أحد الأسرى أنه ليس ضمن صفوف الجيش السوري وإنما هو موظف مدني في إحدى مؤسسات الحكومة السورية وتم خطفه إلى حرستا.