تسجيل
12:24 22 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الاحتفال بعيد النوروز في مدينة أكرا، العراق 21 مارس/ آذار 2018

    مدن النرجس تتوهج في كردستان العراق للربيع وعفرين (فيديو)

    © AFP 2018/ Safin Hamed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تراقصت انعكاسات شعل النار، منذ ساعات، بأيدي جميلات إقليم كردستان وهن يتسلقن سفوح الجبال مع الرجال، مع ألوان الربيع التي تشع منها ثيابهن الفلكلورية اللامعة، وزهور النرجس البرية المتفتحة إعلانا للانقلاب الربيعي.

    جميلات كردستان يحتفلن بعيد النوروز في ساحات القتال
    YouTube.com
    جميلات كردستان يحتفلن بعيد "النوروز" في ساحات القتال
    5
    سبوتنيك.دبك المحتفون بعيد نوروز أو النيروز — بداية رأس السنة الكردية، بالتصادف مع تساوي الليل بالنهار في العراق، وإقليم كردستان، بتعاضد الأكتاف والأنامل فتيات وشباب، على وقع الأغنية "آم روزي" التي لا يكتمل العيد معها.

    طوال اليوم 21 آذار/مارس، ملأ صوت المطرب الكردي من أصول إيرانية، حسن زيرك، سفوح ومناطق إقليم كردستان العراق، بأغنيته "آم روزي" والتي تعني بالعربية "هذا اليوم"، وسط إقبال سياحي كبير من مختلف أنحاء البلاد والعالم.

    ورصدت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أجواء العيد في مدن إقليم كردستان، ومنها في قضاء عقرة —إحدى أجمل مدن الإقليم، والتي تسمى بعاصمة النوروز لكثرة جبالها التي تقام فيها المراسم استذكارا لكاوة الحداد — الرجل الأسطوري الذي قاد ثورة ضد الظلم لأجل

    المكون الكردي.

    وتحدث لنا الشاب أرشد أحمد، من قضاء عقرة، التابع لمحافظة دهوك، عن العيد، واصفا الأجواء بالجميلة جدا، انطلقت منذ ليلة أمس الثلاثاء، في جبل عقرة بمكان يسمى "سةرى که لی"، حيث توجه الناس يحملون شعل النار، إليه، وأطلقوا الألعاب النارية ليلا".

    وأضاف أحمد أن قضاء عقرة شهد إقبالا سياحيا كبيرا منذ يوم أمس، إذ تم استقبال أكثر من 25 ألف سائح بينهم الكثير من الأجانب الجنسية، رأيت منهم يابانيين، وسويديين، وبولنديين".

    وتدارك أحمد، كان من المقرر أن تقام حفلات عارمة تضم مطربين وموسيقى، لكن المدينة وكذلك باقي مدن إقليم كردستان، ألغت إقامة هذه الخطط، تضامنا مع مدينة عفرين "التابعة لمحافظة حلب" في شمال غرب سوريا، لما تشهده من عمليات عسكرية تقودها تركيا،

    والتي أسفرت عن وقوع ضحايا مدنيين من المكون الكردي.

    وأخبرنا أحمد، أن زهور النرجس تفتحت قبل نحو شهر بلونها الأبيض المرصع بأسدية صفراء — جملت قضاء عقرة — المدينة التي تسحر كل من يزورها لطبيعتها ومصايفها ذات الشلالات الباردة المثلجة للبدن.

    من جهته، صرح الشاب كوران ازاد حبيب، من محافظة كركوك، لمراسلتنا، عن عيد النوروز وطقوسه، قائلا ً:

    "هذا العيد المجيد عند الكرد، السعيد و المبهج، حيث يحتفل به كل عام في آذار 21، كتوارث لذكرى انتصار الثورة المجيدة بقيادة كاوة الحداد على الظلم والاستبداد".

    وبين حبيب، أن نوروز بالكردية تعني يوم جديد أو حقبة جديدة، وهو يصادف أيضا بداية رأس السنة الكردية، ويوم الانقلاب الربيعي حيث تزهر ورود الـ(كولالة) الحمراء والتي سميت خانقين "تابعة لمحافظة ديالى شرق العراق"، بها قبل أن تسمى "خانقين".

    ومن التقاليد المتبعة في كردستان العراق، أوضحا لنا حبيب، وهي:

    إشعال النار على سفوح الجبال، وفي وسط العشيرة أو القرية أو المدينة تيمنا بانتصار ثورة "كاوة الحداد" على الظلم، لأجل نيل الحرية، حيث في كركوك وأربيل، وسليمانية، وعقرة، تشعل قوات البيشمركة النار على سفوح الجبال التي ترابط عليها لتظهر مظهرا خلابا يسر

    النظر والأذهان.

    وأيضا حسبما أكمل حبيب، من العادات المتبعة ارتداء الزي التقليدي الكردي الفلكلوري- إذ ترتدي الرجال "الشروال" بألوان غامقة وأقمشة مريحة، وترتدي النساء أثواب تدعى "جلي" بألوانها الربيعية الزاهية، والخروج إلى المصايف المتعددة على جبال ومرتفعات و

    عيون المياه في كردستان.

    ونوه حبيب، إلى أن الاحتفالات والدبكات الكردية، تقام صباح و ظهر نفس اليوم، على وقع معزوفات على آلتي الـ"دول" التي تعني الطبل و الـ"زورنا" بمعنى البوق، والدبكة على الحان وأغاني كردية قديمة خاصة وأشهرها التي تشغل بشكل عام ومطلق في عيد نوروز

    هي أغنية " ئام روزي"، حتى أصبحت تقليد يتبعه أغلب الكرد في العالم.

    وأختتم الشاب كوران حبيب، حديثه، معبرا :

    إن عيد نوروز، يعتبر من الأعياد المقدسة، عند الكرد، وهو عطلة رسمية تستمر لمدة أسبوع تخصصها حكومة إقليم كردستان لكل مناطق الإقليم، ليتسنى للناس الاحتفال بهذا العيد البهيج.

    انظر أيضا:

    الحكومة العراقية تعلن تحويل رواتب جميع موظفي إقليم كردستان بمن فيهم البشمركة
    العبادي يوجه بفتح مطاري السليمانية وأربيل في كردستان بعد السيطرة الاتحادية عليهما
    تفاصيل حسم أزمة الحظر الجوي على إقليم كردستان العراق
    الكلمات الدلالية:
    رقصات شعبية, عيد النوروز, عيد, أكراد, كردستان, ألعاب نارية, احتفال, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    غابة أوتزاريتا، في إقليم الباسك، إسبانيا. وهي غابة ضبابية تحتوي على فروع أشجار منمقة.
    أغرب الغابات الساحرة في العالم
    لكل عمل حساب... وللسيئ عقاب
    القذافي يعود لمعاقبة ساركوزي: لكل عمل حساب، وللسيء عقاب
    مقاتلة سو-27 الروسية
    مقاتلة "سو-27" الروسية: ملكة المناورة وعملية الاعتراض
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك