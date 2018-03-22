"حماس" تحتجز المشتبه به في محاولة اغتيال الحمد الله بعد إصابته

قال مسؤول أمني إن القوات الأمنية التابعة لحركة حماس احتجزت في غزة المشتبه به الرئيسي في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الحمد الله.

© REUTERS/ MOHAMMED SALEM بالصورة... داخلية غزة تكشف عن هوية المتهم الرئيسي في اغتيال الحمد الله

وأكد المسؤول إصابة المشتبه به في تبادل لإطلاق النار، كما قتل ضابط واحد على الأقل، حسب "رويترز".

وكانت الداخلية الفلسطينية قد كشفت عن توصلها إلى هوية المشتبه به الرئيسي في محاولة اغتيال رئيس الوزراء الحمد الله قبل نحو أسبوع.

كما حاصرت قوات الأمن، صباح اليوم الخميس، عددا من المطلوبين في محاولة اغتيال الحمد الله.

وقال متحدث باسم الداخلية الفلسطينية إن اشتباكا مسلحا وقع بين الأجهزة الأمنية والمطلوبين.

وتعرض موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات الفلسطيني لاستهداف بثلاث عبوات ناسفة عند مدخل قطاع غزة قبل نحو أسبوع، وأصيب 7 من أفراد الوفد المرافق وتعرضت المركبات لإضرار مادية وقد حمل الرئيس الفلسطيني وحركة فتح حركة حماس المسؤولية عن ما جرى.