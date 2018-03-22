الاقتصادية: ديون قطر قفزت إلى 65.04 مليار ريال في 8 أشهر

ذكر تقرير اقتصادي أن ديون الحكومة القطرية ارتفعت خلال شهر فبراير/ شباط من العام الجاري 2018، إلى 6.34 مليار ريال قطري، مسجلة نموا للشهر الثامن على التوالي.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة " الاقتصادية " السعودية، إن الديون القطرية ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الماضية، "وتحديدا من شهر يوليو/تموز 2017 وهو الشهر الثاني لمقاطعة الدول الأربع للدوحة "، بنحو 65.04 مليار ريال قطري.

وبنهاية شهر فبراير / شباط، وصلت قيمة ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها التابعة لها إلى نحو 536.9 مليار ريال قطري (147.3 مليار دولار أمريكي)، وذلك وفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، الذي قال إنه استند إلى بيانات مصرف قطر المركزي.

وقارن التقرير قيمة الديون بقيمتها بنهاية شهر كانون الثاني / يناير 2018 البالغة نحو 530.5 مليار ريال قطري، (145.6 مليار دولار أمريكي)، حيث تبين أنها نمت بنحو 10.55 مليار ريال منذ بداية 2018 خلال شهري كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير، بنسبة 2 في المائة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها التابعة بنحو 78.92 مليار ريال قطري، حيث كانت تبلغ قيمتها بنهاية شهر شباط / فبراير من العام السابق 2017 نحو 457.98 مليار ريال قطري (125.5 مليار دولار أمريكي).

وارتفعت الديون التي كانت تشكل نحو 83 في المائة من الناتج المحلي القطري بنهاية شهر شباط / فبراير 2017، إلى 97 في المائة.