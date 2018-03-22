المصالحة الروسي: أكثر من 3 آلاف مدني يخرجون من الغوطة منذ صباح اليوم

أعلن المتحدث باسم المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين، اليوم الخميس، أن أكثر من 3 آلاف مدني قد غادروا الغوطة الشرقية عبر ممر مخيم الوافدين من صباح اليوم الخميس.

© REUTERS/ BASSAM KHABIEH التلفزيون السوري: خروج 27 مسلحا و 182 مدنيا من حرستا في الغوطة الشرقية

ريف دمشق — سبوتنيك . وقال زولوتوخين: "بمساعدة المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع، يستمر خروج المدنيين عبر نقطة العبور للممر الإنساني من الغوطة الشرقية. منذ صباح 22 آذار/ مارس 2018، خرج من الغوطة الشرقية عبر نقطة عبور مخيم الوافدين أكثر من 3 آلاف مدني".

إلى ذلك قال التلفزيون السوري، في وقت سابق من اليوم الخميس، إن 27 مسلحا و182 مدنيا غادروا، اليوم 22 مارس/آذار، مدينة حرستا التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في الغوطة الشرقية، عبر ممر آمن إلى أراضي تابعة للحكومة السورية.