بدء خروج حافلات تقل مسلحين من حرستا في الغوطة إلى إدلب

قالت قناة "الإخبارية السورية" إن حافلات تقل أعدادا من المسلحين مع عائلاتهم بدأت بالخروج من معبر مدينة حرستا في الغوطة الشرقية متوجهة إلى محافظة إدلب.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI المصالحة الروسي: أكثر من 3 آلاف مدني يخرجون من الغوطة منذ صباح اليوم

ونقلت الإخبارية في بث مباشر من أمام معبر حرستا المخصص لخروج الحافلات التي تقل المسلحين بحسب الاتفاق المبرم مع الحكومة السورية.

وذكرت الإخبارية إنه خرج في الحافلة السادسة 23 رجال و 21 نساء و42 طفل بمجموع 86 إضافة إلى 8 مسلحين.

بدورها تحدثت الفضائية السورية الرسمية عن خروج 6 حافلات من حرستا تقل بمجموعها 451 شخصا بينهم 127 رجلا و 107 امراة و 164 طفلا و 53 مسلحا.

ونقلت الإخبارية السورية أن التنظيمات الإرهابية تستهدف ممر الموارد المائية بالقذائف.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكر مراسل التلفزيون السوري أن 6 حافلات دخلت إلى دوار الثانوية في حرستا، وعلى دفعتين سيتم إخراجهم بعد التزام الأطراف بعملية وقف إطلاق النار.

كما ذكر التلفزيون السوري الرسمي أن المسلحين قاموا بحرق مقراتهم وبعض الأشياء المتعلقة بهم وذلك في إطار الاستعداد لخروجهم من حرستا.