تعرف على نقطة استلام وتسليم المسلحين الخارجين من حرستا إلى إدلب

أكدت وسائل إعلام عاملة على الأرض من منطقة حرستا في الغوطة الشرقية أن حافلات جديدة تدخل إلى حرستا لنقل المسلحين وعائلاتهم إلى خارج البلدة.

© Sputnik. Mohammad Maarouf بدء خروج حافلات تقل مسلحين من حرستا في الغوطة إلى إدلب

ونقلت تلك الوسائل، في بث حي ومباشر من على أطراف حرستا، أولى تحركات وانطلاق الحافلات، والتي قالت إنها ستستمر على مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة، "إلا إذا تغيرت المعطيات وازدادت أعداد المسلحين الراغبين في الخروج ما سيطيل عملية الخروج لأيام أكثر".

ويتوجه المسلحون الخارجون من حرستا إلى محافظة إدلب في الشمال السوري وستكون هناك نقطة استلام وتسليم محددة وهي عند "قلعة الضيق" في الريف الشمالي لمحافظة حماة.

يشار إلى أن بعض المسلحين وعائلاتهم يقومون بتغيير رأيهم في اللحظات الأخيرة للصعود إلى الحافلات ويختارون البقاء في مدينتهم حرستا. أي أن المعطيات المتعلقة بخروج المسلحين تتغير بين اللحظة والأخرى.

يشار إلى أن المعلومات الميدانية للمعارك على الأرض تؤكد أن أعدادا كبيرة من المسلحين هربت عبر الأنفاق إلى مدينة دوما وعين ترما وغيرها من المناطق وذلك قبل تمكن الجيش السوري من إطباق الخناق حول معظم مناطق المسلحين في الغوطة الشرقية.