تعرف على نقطة استلام وتسليم المسلحين الخارجين من حرستا إلى إدلب

ويتوجه المسلحون الخارجون من حرستا إلى محافظة إدلب في الشمال السوري وستكون هناك نقطة استلام وتسليم محددة وهي عند "قلعة الضيق" في الريف الشمالي لمحافظة حماة.
يشار إلى أن بعض المسلحين وعائلاتهم يقومون بتغيير رأيهم في اللحظات الأخيرة للصعود إلى الحافلات ويختارون البقاء في مدينتهم حرستا. أي أن المعطيات المتعلقة بخروج المسلحين تتغير بين اللحظة والأخرى.
يشار إلى أن المعلومات الميدانية للمعارك على الأرض تؤكد أن أعدادا كبيرة من المسلحين هربت عبر الأنفاق إلى مدينة دوما وعين ترما وغيرها من المناطق وذلك قبل تمكن الجيش السوري من إطباق الخناق حول معظم مناطق المسلحين في الغوطة الشرقية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)