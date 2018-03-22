مركز المصالحة: خروج أكثر من 5 آلاف مدني من الغوطة الشرقية اليوم الخميس

أعلن المتحدث باسم المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا، اللواء فلاديمير زولوتوخين، اليوم الخميس، أن أكثر من 5 آلاف مدني غادروا الغوطة الشرقية منذ صباح اليوم.

موسكو — سبوتنيك . وقال زولوتوخين: "بمساعدة المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع، يستمر خروج المدنيين عبر نقطة عبور الممر الإنساني من مناطق الغوطة الشرقية. منذ صباح الـ 22 من آذار/مارس 2018. خرج عبر نقاط عبور الغوطة الشرقية أكثر من 5 آلاف مدني".

من جهة ثانية أفاد مراسل "سبوتنيك" عن دخول 40 حافلة إلى حرستا لنقل المسلحين مع عائلاتهم عبر معبر مشفى الشرطة.

وأضاف المراسل نقلاً مصدر أمني أنّه من المتوقع دخول 20 حافلة أخرى لنقل جميع المسلحين مع عائلاتهم.

وأفاد المصدر أنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المسلحين يفضي إلى خروج 6500 شخص بينهم 1500 مسلح إلى إدلب شمال سوريا.