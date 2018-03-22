"أنصار الله" تستهدف "أرامكو" السعودية في نجران بصاروخ باليستي

أطلق مسلحو جماعة "أنصار الله"، اليوم الخميس 22 مارس/ آذار، صاروخا باليستيا على محافظة نجران، جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وقالت قناة " المسيرة "، التابعة لجماعة "أنصار الله"، إن "وحدة الصواريخ أطلقت صاروخا باليستيا قصير المدى من طراز بدر 1 على شركة أرامكو النفطية في نجران".

وذكرت القناة أن "الصاروخ أصاب هدفه بدقة".

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت، أمس الأربعاء، إصابة طائرة حربية من طراز "إف 15"، تابعة للقوات السعودية، في أجواء محافظة صعدة شمالي اليمن بصاروخ مطور محليا.