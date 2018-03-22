مقتل 7 من عناصر"القاعدة" في غارة أمريكية على مأرب

وقال مصدر محلي، في محافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "طائرة أمريكية من دون طيار قصفت منزلا في منطقة الروضة جنوب مدينة مأرب".

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH نجاة قائد قوة الحزام الأمني في الضالع وسط اليمن من انفجار أوقع 3 قتلى

ووفقا للمصدر: "أسفرت الغارة عن مقتل سبعة أشخاص، فيما لا تزال طائرات من دون طيار تحلق بكثافة في سماء المنطقة وعدد من مديريات مأرب".

ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث تقود السعودية تقود تحالفا عربيا بدأ في آذار/مارس عام 2015، عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد كل من الحوثيين، ونشاطات الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش".

وبحسب إحصائيات هيئات دولية ومنظمات أممية، أسفرت الصراعات في اليمن عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، إلى جانب تراجع حجم الاحتياطيات النقدية.