مقتل 7 من عناصر"القاعدة" في غارة أمريكية على مأرب

وقال مصدر محلي، في محافظة مأرب لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن "طائرة أمريكية من دون طيار قصفت منزلا في منطقة الروضة جنوب مدينة مأرب".
ويشهد اليمن نزاعا مسلحا منذ ما يقرب من 3 أعوام، حيث تقود السعودية تقود تحالفا عربيا بدأ في آذار/مارس عام 2015، عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني الحالي، عبد ربه منصور هادي، ضد كل من الحوثيين، ونشاطات الجماعات الإرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش".
وبحسب إحصائيات هيئات دولية ومنظمات أممية، أسفرت الصراعات في اليمن عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، إلى جانب تراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
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