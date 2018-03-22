مقتل 9 جنود أتراك بتفجير دبابة في عفرين شمالي سوريا

قتل 9 جنود أتراك إثر تفجير مسلحين دبابة تابعة للجيش التركي في مدينة عفرين، شمال سوريا.

© AFP 2018/ ADEM ALTAN أردوغان ينتقد إدارة ترامب...ويعلن إجراءات فورية في عفرين

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال مصدر في "الجيش السوري الحر"، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، "المسحلين الأكراد فجروا دبابة تابعة للجيش التركي في مركز مدينة عفرين والانفجار أسفر عن مقتل 9 جنود على الأقل".

يتبع…