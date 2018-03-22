4 قتلى و9 جرحى بسقوط 16 قذيفة صاروخية على أحياء سكنية في دمشق

نقلت قناة "الإخبارية" السورية عن مصدر في قيادة شرطة مدينة دمشق أن التنظيمات الإرهابية استهدفت بـ16 قذيفة صاروخية أحياء سكنية في دمشق، اليوم الخميس، ما تسبب بمقتل 4 مدنيين وإصابة 9 آخرين.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء السورية " سانا "، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت اليوم عدة أحياء سكنية في مدينة دمشق بالقذائف.

وأشارت "سانا" إلى أن التنظيمات الإرهابية التكفيرية استهدفت قبل ظهر اليوم بعدد من القذائف منطقة برزة السكنية في دمشق ما تسبب باستشهاد وجرح 6 مدنيين.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق أن 3 قذائف صاروخية أطلقها إرهابيون يتحصنون في الغوطة سقطت على المنازل في منطقة برزة على الأطراف الشرقية لمدينة دمشق.