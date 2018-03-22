بوتين يوافق على جدولة ديون السودان

من جهته، هنأ البشير الرئيس الروسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية وتجديد ثقة الشعب الروسي في قيادته، وشكره على رغبتهم الصادقة في مساعدة السودان اقتصاديا وبناء شراكة استراتيجية من أجل التنمية.
ووجه الدعوة للرئيس الروسي لزيارة السودان لبحث تعزيز وتطوير العلاقات وبناء شراكة استراتيجية وقد قبل بوتين الدعوة.
وأفاد وزير الدولة برئاسة الجمهورية حاتم حسن بخيت مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية، أن الرئيس وجه جهات الاختصاص بالترتيب الجيد لزيارة الرئيس الروسي للبلاد وإعداد مشاريع الاستثمار المشترك وفق رؤية لبناء علاقة استراتيجية مع روسيا.
وكان البشير أعلن عن اتفاق مشترك مع روسيا في فبراير/ شباط الماضي، لتطوير القوات المسلحة السودانية "لتكون قوة رادعة لكل من يحاول المساس بسيادة السودان".
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