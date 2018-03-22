بوتين يوافق على جدولة ديون السودان

وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على جدولة ديون بلاده على السودان، مؤكداً مواصلة الدعم وزيادة الاستثمارات في السودان في مجالات الطاقة والنفط والغاز وتعدين الذهب.

© REUTERS/ MOHAMED NURELDIN ABDALLAH الخرطوم وموسكو توقعان اتفاقا لإنشاء محطة نووية في 2019

وجدد حرص بلاده على تمكين السودان من الاستفادة من هذه الموارد الحيوية، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوداني عمر البشير، ظهر اليوم الخميس، معبرا عن تقديره للقيادة السودانية وحرصها على توظيف قدرات البلاد لتنمية ورفاهية الشعب السوداني، بحسب وكالة الأنباء السودانية

من جهته، هنأ البشير الرئيس الروسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية وتجديد ثقة الشعب الروسي في قيادته، وشكره على رغبتهم الصادقة في مساعدة السودان اقتصاديا وبناء شراكة استراتيجية من أجل التنمية.

ووجه الدعوة للرئيس الروسي لزيارة السودان لبحث تعزيز وتطوير العلاقات وبناء شراكة استراتيجية وقد قبل بوتين الدعوة.

وأفاد وزير الدولة برئاسة الجمهورية حاتم حسن بخيت مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية، أن الرئيس وجه جهات الاختصاص بالترتيب الجيد لزيارة الرئيس الروسي للبلاد وإعداد مشاريع الاستثمار المشترك وفق رؤية لبناء علاقة استراتيجية مع روسيا.

وكان البشير أعلن عن اتفاق مشترك مع روسيا في فبراير/ شباط الماضي، لتطوير القوات المسلحة السودانية "لتكون قوة رادعة لكل من يحاول المساس بسيادة السودان".