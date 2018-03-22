ماتيس: ينبغي بشكل عاجل إيجاد حل سياسي لحرب اليمن

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إن المملكة العربية السعودية جزء من الحل في اليمن.

وذكر الوزير الأمريكي، خلال استقباله لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الخميس 22 مارس/ آذار في "البنتاغون"، أنه سننهي الحرب في اليمن بشروط إيجابية للشعب اليمني ولأمن المنطقة أيضا".

"We are going to end this war and on positive terms for the people of Yemen," said DefSec Mattis, in response to reporters question at start of talks with Saudi Crown Prince. Mattis said US and Saudi Arabia would work together to bring security and stability to the region. pic.twitter.com/4z1SZoCJ90 — Mark Knoller (@markknoller) March 22, 2018

وأضاف "ينبغي بشكل عاجل إيجاد حل سياسي لحرب اليمن"، معربا عن أمله في نجاح جهود السلام التي يقودها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن.

وتابع "علينا أيضا إحياء الجهود بشكل عاجل للبحث عن حل سلمي للحرب الأهلية في اليمن ونحن ندعمكم في هذا الصدد"، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

"نحن نسعى إلى إنهاء الحرب، هذا هو الهدف النهائي. وسوف ننهيها بشروط إيجابية لشعب اليمن وأيضا مع تحقيق الأمن لدول شبه الجزيرة".