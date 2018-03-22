25 حافلة غادرت حرستا حملت 1760 شخصا بينهم 577 طفلا و308 مسلحين حتى الآن

بواسطة 25 حافلة، خرج 1760 شخصا من مدينة حرستا اليوم بينهم 498 رجلا و377 امرأة و577 طفلا و308 مسلحين حتى الآن.

© Sputnik. Mohammad Maarouf الجيش السوري يقترب من النصر في الغوطة مع استعداد المسلحين للمغادرة

وذكرت وسائل إعلام سورية رسمية أن العديد من سيارات الهلال الأحمر السوري أقلت أعدادا من المصابين في صفوف المسلحين أو في صفوف المدنيين عل حد سواء.

وأشارت إلى أنه كل 5 دقائق تقريبا تتوجه حافلة إلى نقطة التجمع تماشيا مع عملية استيعاب أعداد المسلحين وعائلاتهم الخارجين إلى محافظة إدلب شمالي سوريا.

وشابت عملية خروج المسلحين من حرستا اليوم تردد بين من يريد الصعود إلى الحافلات وبين من يريد البقاء في مدينته حرستا وتسوية وضعه.

وفي تصريحات سابقة لـ"سبوتنيك"، قال عضو مجلس الشعب السوري، المهندس فارس الشهابي، "إن ما يجري اليوم في الغوطة الشرقية، وبالتحديد في حرستا، هو مماثل تماما لما جرى في مدينة حلب أواخر العام 2016."

وأشار الشهابي إلى أن ما نشهده اليوم هو فشل ذريع لمغامرة حلف "الناتو" وهزيمة لأدواته الوهابية في تهديد العاصمة السورية دمشق.

وأضاف: سيتم ترحيل من يستسلم من الإرهابيين إلى إدلب وقتل من يرفض الاستسلام منهم. مؤكدا أن أولوية الدولة السورية هي في تحرير المدنيين المحتجزين كرهائن في أيدي إرهابيي الغوطة وبقائهم في بيوتهم وإعادة من غادر منهم إليها لإعادة إعمارها من جديد.