إحباط تحركات مسلحة قرب الحدود السعودية

قال مصدر أمني عراقي في محافظة الأنبار، أمس الأربعاء، إن قوة من حرس الحدود أحبطت تعرضا لتنظيم "داعش" الإرهابي على مخفر عنازة قرب الحدود السعودية غربي المحافظة.

وصرح المصدر لقناة "السومرية" العراقية، بأن "مسلحين من تنظيم داعش تعرضوا، صباح اليوم، بأسلحة مختلفة على مخفر عنازة قرب الحدود العراقية السعودية، (400 كم جنوب غرب الرمادي)".

© AFP 2018/ Ahmad al-Rubaye العمليات المشتركة بالجيش العراقي: نسقنا مع السعودية أمر العمليات العسكرية على الحدود

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة من حرس الحدود المرابطة في المخفر تصدت للتعرض وأوقعت خسائر مادية وبشرية بين صفوف داعش الإرهابي".

وأفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأن أربعة افراد من حرس الحدود قتلوا بكمين نصبه تنظيم "داعش" غربي المحافظة.

يذكر أن القوات الأمنية من حرس الحدود تمسك الشريط الحدودي مابين العراق والأردن وسوريا والسعودية غربي الأنبار، وغالبا ما تصد تعرضات للتنظيم الإرهابي على المخافر المنتشرة على طول الشريط، بحسب الموقع.

وكان قائد عمليات الأنبار بالجيش العراقي اللواء محمود الفلاحي قد أعلن، في فبراير/ شباط الماضي، انطلاق عملية عسكرية واسعة لتطهير صحراء الأنبار غربي العراق، وباتجاه الحدود مع السعودية، من مخلفات ومخابئ تنظيم "داعش" الإرهابي.