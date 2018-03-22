حرصا على المدنيين... إقليم كردستان يطالب عناصر حزب العمال بمغادرة المناطق السكنية

طالبت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس، عناصر حزب العمال الكردستاني بعدم التواجد قرب القرى والمناطق الآهلة بالسكان ومغادرة هذه المناطق كي لا يقع المدنيون ضحية.

© AP Photo/ Anja Niedringhaus رئيس برلمان كردستان السابق: أخطاء الغزو الأمريكي سبب تعقيد المشهد العراقي حتى الآن

بغداد — سبوتنيك . وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزيي، في بيان "في الوقت الذي يحتفل فيه الكرد بمناسبة أعياد نوروز والعام الكردي الجديد، تلقينا ببالغ الحزن خبر مقتل الشبان الأربعة، الناتج عن القصف التركي لمناطق شمال مدينة أربيل".

وأضاف دزيي، بأنه "وبسبب قرب عناصر حزب العمال من هذه المناطق الحدودية، تعرض أهالي القرى للقصف التركي، الذي أسفر عن وقوع ضحايا بصفوف المدنيين الأبرياء".

وقصفت القوات التركية اليوم قرى تابعة لقضاء جومان التابع لمحافظة أربيل، ما أسفر عن مقتل أربعة شبان، كانوا في رحلة سياحية للاحتفال بأعياد نوروز.