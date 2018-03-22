هكذا ساعدت الطائرات المسيرة الجيش السوري في الغوطة الشرقية (فيديو)

فاجأ تقدم الجيش السوري الواسع والسريع في الغوطة الشرقية معظم المتابعين لهذه العمليات كون منطقة الغوطة كانت تعتبر المعقل الأساس لمعظم التنظيمات المتشددة والمدربة بشكل عالي على أيدي خبراء أجانب.

© Sputnik. Mikhail Alaeddin (بالفيديو)... الجيش السوري يسيطر على منطقة وادي عين ترما في الغوطة الشرقية

سبوتنيك . بالإضافة إلى التحصينات والأنفاق والخنادق التي أنشأتها هذه التنظيمات على مدى سبع سنوات لتكون عائقا وخط دفاع محصن ومعقد في وجه الجيش السوري.

وقال مصدر عسكري برتبة مقدم لمراسل "سبوتنيك" وهو من الضباط المشرفين على بعض العمليات العسكرية في الغوطة إن غرفة عمليات الجيش السوري كانت تعلم بتجهيزات المسلحين وتحصيناتهم وظلت تقوم بمتابعة تحركاتهم منذ فترة طويلة، مما كون لها بنك للأهداف شمل مراكز تجمعاتهم ومستودعات الأسلحة والذخيرة وخطوط الإمداد والطرق التي يسلكونها ويستخدموها في نقل الذخيرة والإمداد.

وأضاف المصدر:

لقد تم بذل جهد استخباراتي كبير للحصول على هذه المعلومات مما سرع في حسم المعارك لصالح الجيش السوري.

ولفت المصدر العسكري إلى أن الطائرات المسيرة التي بدأ الجيش السوري يستخدمها في التجهيز لمعظم المعارك قدمت معلومات استطلاعية مهمة أغنت بنك أهدافه وحدثته وأسهمت بشكل كبير في تخفيض نسبة الخسائر البشرية والمادية بالتنسيق وأن هذا العمل تطلب جهدا كبيرا وتنسيقا عالي الدقة بين غرفة العمليات والقوات المتقدمة حتى تكللت هذه العمليات بالنجاح.

وكانت القوات السورية قد اعتمدت على الطائرات المسيرة في عمليات الغوطة بشكل مكثف في الجانبين الاقتحامي والاستطلاعي وقد استخدمت أنواع متطورة منها.