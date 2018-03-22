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23:04 22 مارس/ آذار 2018
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    طائرات تركية

    نائب عن التحالف الكردستاني يدين القصف التركي داخل الأراضي العراقية

    http://www.annahar.com/
    العالم العربي
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    أدان النائب عن التحالف الكردستاني، سيروان عبد الله، قيام الطائرات الحربية التركية بقصف القرى التابعة لقضاء جومان داخل الأراضي العراقية.

    طائرات تركية
    http://www.annahar.com/
    قصف تركي لمواقع حزب العمال الكردستاني في أربيل
    بغداد — سبوتنيك. وقال عبد الله، في بيان اليوم الخميس 22 مارس/ آذار: "ندين بشدة ونستنكر الاعتداءات التركية المستمرة على الأراضي العراقية في إقليم كردستان، التي كان آخرها صباح اليوم الخميس، حيث قامت الطائرات التركية بقصف المدنيين في عدد من القرى التابعة لقضاء جومان بمحافظة أربيل"، مشيرا إلى أن القصف أدى إلى مقتل أربعة مدنيين أبرياء".

    وأضاف نائب التحالف الكردستاني: "ندعو إلى إعادة النظر في العلاقات العراقية مع تركيا واستدعاء السفير التركي، وتقديم مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن ضد هذه الاعتداءات المستمرة، بعد أن فشلت الجهود الدبلوماسية بوزارة الخارجية في وقف هذه الاعتداءات".

    ولفت سيروان عبد الله إلى أن الإجراءات الدبلوماسية كان آخرها زيارة وكيل وزارة الخارجية التركية إلى بغداد، الذي لم يعبأ نهائيا بتصريحات وزير الخارجية العراقي.

    وطالب عبد الله بضرورة اتخاذ وزارة الخارجية في البلاد خطوات بهذا الشأن قائلا: "ندعو وزارة الخارجية أن تتحرك لوضع حد لهذه الاعتداءات وتعويض المتضررين واعتبار الضحايا شهداء وإرسال وفد حكومي اتحادي لتفقد الأوضاع في هذه المناطق".

    وأفادت وسائل الإعلام التركية أنه في إطار عمليات مراقبة للمنطقة، بواسطة طائرات مراقبة دون طيار، تم تحديد مواقع لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، وتنفيذ عملية جوية على الحدود بين تركيا وإقليم كردستان، مستهدفة تلك المواقع، وأن القصف الجوي أدى إلى مقتل 12 من مقاتلي حزب العمال.

    وأشارت إلى أن العملية التركية في المناطق الحدودية لإقليم كردستان أدت إلى مقتل 38 من مقاتلي حزب العمال الكردستاني، خلال الفترة الممتدة من 10 مارس/ آذار الجاري حتى أمس الأربعاء.

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    أخبار كردستان العراق, أخبار تركيا, قصف تركي, التحالف الكردستاني, الجيش التركي, تركيا, العراق
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