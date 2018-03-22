كوهلر يقترح مفاوضات مباشرة ودون شروط مسبقة في ملف الصحراء الغربية

كما أعرب المبعوث الأممي عن إرادته في مواصلة مشاوراته الموسعة ويعتزم الالتقاء بأعضاء مجلس الأمن الأممي حسب العناصر الأولية المسربة من إحاطته الأولى أمام هذا الجهاز الأممي.
من جهة أخرى، أكد السيد كوهلر الذي حصل أمس الأربعاء على دعم مجلس الأمن من أجل مواصلة مهمة الوساطة أنه "سيستمر على نفس المنحى" ويحتفظ بنفس مقاربة عمله التي تكمن في توسيع دائرة الوساطة في هذا النزاع.
كما يعتزم الوسيط الألماني المضي قدما في مهمته بالرغم من محاولات المغرب عرقلة جهوده مشيرا إلى أن تسوية هذا النزاع هي من صلاحيات مجلس الأمن وحده حيث يتمتع المغرب بدعم فرنسا اللامشروط.
وقد حاولت فرنسا أمس الأربعاء منع مجلس الأمن من تأكيد أهمية الأطراف الأخرى التي استشارها السيد كوهلر في إطار استئناف المسار الأممي.
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