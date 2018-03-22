كوهلر يقترح مفاوضات مباشرة ودون شروط مسبقة في ملف الصحراء الغربية

تطرق المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية، هورست كوهلر، أمس الأربعاء أمام مجلس الأمن إلى هدف وساطته المتمثل في إجراء مفاوضات مباشرة ودون شروط مسبقة بين جبهة البوليساريو والمغرب خلال سنة 2018 .

وبحسب " وكالة الأنباء الجزائرية (واج) فإنه واستنادا إلى مصادر مقربة من الملفين فقد أطلع السيد كوهلر مجلس الأمن على هدفه المتمثل في تنظيم مفاوضات هذه السنة معترفا أن هذه المحادثات "ليست غاية في حد ذاتها" لأنها تقتضي "الإرادة الحسنة" لطرفي النزاع والتزامهما بالمشاركة فيها دون "شروط مسبقة".

كما أعرب المبعوث الأممي عن إرادته في مواصلة مشاوراته الموسعة ويعتزم الالتقاء بأعضاء مجلس الأمن الأممي حسب العناصر الأولية المسربة من إحاطته الأولى أمام هذا الجهاز الأممي.

من جهة أخرى، أكد السيد كوهلر الذي حصل أمس الأربعاء على دعم مجلس الأمن من أجل مواصلة مهمة الوساطة أنه "سيستمر على نفس المنحى" ويحتفظ بنفس مقاربة عمله التي تكمن في توسيع دائرة الوساطة في هذا النزاع.

كما يعتزم الوسيط الألماني المضي قدما في مهمته بالرغم من محاولات المغرب عرقلة جهوده مشيرا إلى أن تسوية هذا النزاع هي من صلاحيات مجلس الأمن وحده حيث يتمتع المغرب بدعم فرنسا اللامشروط.

وقد حاولت فرنسا أمس الأربعاء منع مجلس الأمن من تأكيد أهمية الأطراف الأخرى التي استشارها السيد كوهلر في إطار استئناف المسار الأممي.