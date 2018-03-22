الدفاع الروسية: خروج نحو 94 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ بداية الهدنة

وأشار يفتشنكو، إلى خروج 7128 شخصا من منطقة الغوطة الشرقية اليوم الخميس عبر ممر الوافدين.
وشدد يفتوشينكو على أن "الوضع في الغوطة الشرقية يزداد استقرارا، حيث تجري عملية عودة المدنيين إلى البلدات التي تم تحريرها من قبضة المسلحين، ومن بين هؤلاء الأشخاص من خرجوا عبر الممرات الإنسانية منذ 3 أو 4 أيام".
وأشار رئيس المركز إلى أن 6.5 آلف شخص عادوا إلى منازلهم في بلدتي كفر بطنا وسقبا، حيث تلقوا مساعدة لازمة من قبل الضباط الروس من مركز حميميم.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى بالإجماع، يوم 24 شباط/ فبراير الماضي، القرار 2401، الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال القتالية لمدة 30 يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق. واستثنى القرار تنظيمات "داعش"، و"جبهة النصرة"، و"القاعدة" [تنظيمات إرهابية محظورة في روسيا] وغيرها من الأفراد والتنظيمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.
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