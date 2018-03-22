وزارة الخارجية الليبية في حكومة الوفاق تنفي اختطاف دبلوماسي مصري

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية بالعاصمة طرابلس عدم صحة الأخبار التي نشرت بشأن اختطاف دبلوماسي مصري مشيرة إلى أنه لم تفتح سفارة أو قنصلية لجمهورية مصر العربية في طرابلس حتى الآن.