عبد الملك الحوثي يرد على بن سلمان ويؤكد اعتقال هادي بالرياض

أكد قائد حركة "أنصار الله" اليمنية السيد عبد الملك الحوثي، أن السعودية ستفشل في اليمن "كما فشلت في سوريا والعراق".

وقال في مقابلة مع "الأخباراللبنانية" ستنشر غدا في الذكرى الثالثة للحرب السعودية على اليمن، إن الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، محتجز في العاصمة السعودية الرياض، وبعض الوزراء في حكومة الأخير معتقلون هناك.

وأشار مصدر في الحركة لـ " سبوتنيك "، اليوم الخميس، أن الحوثي في رده على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، بشأن عزل "أنصار الله" في اليمن، قال الحوثي إنها "مقولة فارغة"، معتبراً أنه لا فرق بين الإدارة الأمريكية الحالية والسابقة سوى أن دونالد ترامب "تميز في نجاحه في عملية حلب (السعودية) بشكل يبدو أكثر من إدارة أوباما.

وهدد الحوثي إسرائيل بأنها "إذا تورطت بحرب جديدة على لبنان فإننا لن نتردد في إرسال المقاتلين"، مضيفاً أن "هناك أعدادا كبيرة من رجال قبائل اليمن يطمحون للقتال ضد إسرائيل".

وكشف عن تفاصيل حول مشاركة إسرائيل في الحرب على اليمن، لا سيما في الجبهات المطلة على البحر الأحمر. كما تضمن اللقاء عدة مواقف حول أفق الحل السياسي ورسائل موجهة إلى "حزب التجمع اليمني للإصلاح".