عبد الملك الحوثي يرد على بن سلمان ويؤكد اعتقال هادي بالرياض

وقال في مقابلة مع "الأخباراللبنانية" ستنشر غدا في الذكرى الثالثة للحرب السعودية على اليمن، إن الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، محتجز في العاصمة السعودية الرياض، وبعض الوزراء في حكومة الأخير معتقلون هناك.
وهدد الحوثي إسرائيل بأنها "إذا تورطت بحرب جديدة على لبنان فإننا لن نتردد في إرسال المقاتلين"، مضيفاً أن "هناك أعدادا كبيرة من رجال قبائل اليمن يطمحون للقتال ضد إسرائيل".
وكشف عن تفاصيل حول مشاركة إسرائيل في الحرب على اليمن، لا سيما في الجبهات المطلة على البحر الأحمر. كما تضمن اللقاء عدة مواقف حول أفق الحل السياسي ورسائل موجهة إلى "حزب التجمع اليمني للإصلاح".
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