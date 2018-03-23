ضابط يمني يكشف عن الأهداف القادمة لصواريخ "أنصار الله" الباليستية

قال العميد شرف لقمان، المتحدث باسم الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، أن العام الرابع من الحرب سوف يكشف عن مفاجأت كثيرة في قدراتنا العسكرية.

وأضاف، "اليوم أصبحت المنشآت الاقتصادية للتحالف في مرمى صواريخنا ما دام الحصار والعدوان مستمرين على اليمن ".

وتابع شرف، في اتصال مع "سبوتنيك"، يوم الخميس، ٢٢مارس/أذار، أن التحالف أصبح يدرك تطور القدرات العسكرية الرادعة، والعمل جار لتطويرها، فنحن اليوم أقوى وأكثر ثباتا والعام المقبل عام الانتصار.

ولفت المتحدث العسكري، إلى أن الصاروخ الباليستي "بدر1"، والذي تم إزاحة الستار عنه، وإطلاقه على شركة أرامكو السعودية متعدد المدى من منظومة بدر الباليستية ومنظومات جديدة ستكشفها المرحلة القادمة.

وأكد شرف، إذا استمر التحالف في التصعيد فسوف تستهدف منشآته الاقتصادية سواء الثابتة أو المتحركة، وأن الانتصارات متوالية على كافة الجبهات وتحديدا في جبهة الساحل ونحن مقبلون على عام الانتصارات.