7 مشروعات مائية عملاقة تملكها 6 دول عربية (فيديو وصور)

تمتلك 6 دول عربية مشروعات مائية عملاقة كان إنشاؤها علامة فارقة في تاريخ تلك الدول، واستطاعت أن تغير خريطة احتياجاتها المائية.

وتوجد تلك المشروعات في 6 دول عربية هي مصر، وسوريا، والعراق، والمغرب، والسعودية، وليبيا، بحسب إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".

1- السد العالي

© Sputnik. Amro Omran السد العالي بمدينة أسوان

تم إنشاؤه في ستينيات القرن الماضي، ويعد من أهم المشروعات الاستراتيجية في مصر، لأنه ساهم في تنظيم كميات المياه المتدفقة عبر مجرى النيل، إضافة إلى كونه مصدرا مهما في توليد الطاقة الكهربائية.

2- المصب العام

تم إنشاؤه في تسعينيات القرن الماضي، لمنع خلط مياه المشاريع الزراعية بمياه نهري دجلة والفرات.

3- النهر الصناعي العظيم

تم إنشاؤه ليكون مصدرا للنقل المياه العذبة بكميات هائلة من الآبار الخاصة باستخراجها إلى مناطق الاستهلاك عبر أنابيب عملاقة، ويعد واحدا من أضخم مشاريع نقل المياه في العالم.

4- سد الفرات

يوجد في محافظة الرقة في سوريا ويحمي مناطق شاسعة من الفيضانات، إضافة إلى كميات المياه الكبيرة، التي يخزنها خلفه، كما أنه يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.

5- سد الموصل

يعد رابع أكبر سعد في منطقة الشرق الأوسط، ويحمي مدينة الموصل ومدن وادي دجلة من الفيضانات.

6- حصاد الضباب

اعتمدت فكرة المشروع على اعتراض الضباب على قمم الجبال الشاهقة بشبكات مخصصة لهذا الغرض، وتكثيفه لإنتاج المياه العذبة في المناطق الجبلية المحرومة، وهو مشروع مغربي حقق نجاحا كبيرا منذ إنشائه بمساعدة ألمانية.

7- محطة "رأس الخير"

تعد أكبر محطة تحلية مياه بحر في العالم، وتم إنشاؤها في المملكة العربية السعودية لتلبية احتياجات المملكة من المياه العذبة، وتصل طاقتها الإنتاجية إلى 1.025 مليون متر مكعب.