السفير السوري لدى روسيا يعلق على الضربة الأمريكية المحتملة

أعرب السفير السوري لدى روسيا رياض حداد عن استعداد الجيش ومنظومات الدفاع الجوي السورية لصد أي هجوم من أجل حماية سيادة البلاد والشعب.

© Sputnik. Nina Zotina لافروف: عواقب الضربة الأمريكية المحتملة على القوات السورية وخيمة جدا

سبوتنيك - وعلق حداد على تصريحات واشنطن حول الاستعداد لاتخاذ إجراءات جديدة في سوريا: "إذا لزم الأمر"، وأضاف: "نحن مستعدون لأي إجراء محتمل قد تتعرض له سوريا. إن جيشنا جاهز، بالإضافة إلى قوات الدفاع الجوي. نحن مستعدون لصد أي هجوم من أجل الحفاظ على سيادة أراضينا وحماية شعبنا".

وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي قد أعلنت عن استعداد واشنطن لاتخاذ إجراءات جديدة في سوريا. وذكرت، خلال اجتماع مجلس الأمن، أن الولايات المتحدة ضربت مطار الشعيرات، يوم 15 نيسان/أبريل من عام 2017، بعد الهجوم الكيميائي على خان شيخون السورية.