صور تجمع محمد بن سلمان وبندر بن سلطان تلقى ترحيبا واسعا

ولاقت الصور استحسان العديد من رواد التواصل الاجتماعي، حيث عبر بعض النشطاء عن فرحهم واعتزازهم بالأميرين، ولقباهما بالأمير الصقر، وأمير العزم.
عندما تجتمع خبرة الماضي بنظرة المستقبل❤️🇸🇦— بن شبلان (@d3ani001) March 23, 2018
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الأمير الصقر بندر بن سلطان
الأمير العزم محمد بن سلمان pic.twitter.com/GOTv1MbmBJ
وشهدت العاصمة الأمريكية، يوم أمس الخميس، احتفالا كبيراً استذكر سنوات الصداقة العميقة بين المملكة السعودية وأمريكا، حيث حضر الحفل العديد من الشخصيات السعودية والأمريكية.
الصورة أبلغ من ألف كلمة..— د/ خميني الاخوان🇸🇦 (@khomene11) March 23, 2018
الامير بندر بن سلطان..❤️
والامير محمد بن سلمان..❤️ pic.twitter.com/wBpIwv0nKs
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