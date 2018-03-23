صور تجمع محمد بن سلمان وبندر بن سلطان تلقى ترحيبا واسعا

انتشرت بعض الصور لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ورئيس الاستخبارات الأسبق، الأمير بندر بن سلطان، وذلك خلال حفل الشراكة السعودية الأمريكية.

ولاقت الصور استحسان العديد من رواد التواصل الاجتماعي، حيث عبر بعض النشطاء عن فرحهم واعتزازهم بالأميرين، ولقباهما بالأمير الصقر، وأمير العزم.

عندما تجتمع خبرة الماضي بنظرة المستقبل❤️🇸🇦

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الأمير الصقر بندر بن سلطان

الأمير العزم محمد بن سلمان pic.twitter.com/GOTv1MbmBJ — بن شبلان (@d3ani001) March 23, 2018

وشهدت العاصمة الأمريكية، يوم أمس الخميس، احتفالا كبيراً استذكر سنوات الصداقة العميقة بين المملكة السعودية وأمريكا، حيث حضر الحفل العديد من الشخصيات السعودية والأمريكية.