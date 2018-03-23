خروج 5 حافلات من حرستا في الغوطة حتى الآن بداخلها 297 شخصا

خرجت 5 حافلات من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، اليوم الجمعة، استكمالا لإخراج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم.

القاهرة — سبوتنيك . وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن "5 حافلات خرجت من مدينة حرستا حتى الآن وبداخلها 297 شخصاً من بينهم 100 رجل و75 امرأة و122 طفلا"، بالإضافة إلى "تسليم 79 قطعة سلاح".

ودخل، صباح اليوم، عدد من الحافلات إلى مدينة حرستا لإخراج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم ونقلهم إلى محافظة إدلب، تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة ودخول جميع مؤسسات الدولة إليها.

وذكرت "سانا" أن الحافلات بدأت بالدخول تباعا إلى المدينة، حيث يتم تجميعها في دوار الثانوية لنقل عدد من المسلحين وعائلاتهم، مساء اليوم، بشكل جماعي باتجاه محافظة إدلب.

ومن المتوقع أن تتضمن الدفعة الثانية، اليوم، نحو 1500 شخص من المسلحين وعائلاتهم وأن أفراد المجموعات المسلحة يقومون بتسليم أسلحتهم الثقيلة داخل المدينة قبل الصعود إلى الحافلات.

وخرجت، مساء أمس، الدفعة الأولى من المسلحين وعائلاتهم من مدينة حرستا، وذلك بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري عبر 30 حافلة، وتضمنت 1580 شخصا من بينهم 619 رجلا منهم 413 مسلحا إضافة إلى 385 امرأة و576 طفلا.