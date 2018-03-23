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    خروج حافلات تقل مسلحين من حرستا في الغوطة إلى إدلب، سوريا 22 مارس/ آذار 2018

    خروج 11 حافلة من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية وبداخلها 655 شخصا

    © Sputnik. Mohammad Maarouf
    العالم العربي
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    خرجت 11 حافلة من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، اليوم الجمعة، استكمالا لإخراج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم، وفي داخلها 655 شخصا بينهم 216 رجلا بينهم 176 مسلحا إضافة إلى 164 امرأة و275 طفلا.

    خروج حافلات تقل مسلحين من حرستا في الغوطة إلى إدلب، سوريا 22 مارس/ آذار 2018
    © Sputnik. Mohammad Maarouf
    مسلحو "أحرار الشام" يخرجون من حرستا في الغوطة الشرقية
    أفادت وكالة "سانا" أن 11 حافلة خرجت، اليوم، من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية وبداخلها 665 شخصا في إطار الاتفاق الذي يقضي بخروج المسلحين من مدينة حرستا.

    ودخل، صباح اليوم، عدد من الحافلات إلى مدينة حرستا لإخراج الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم ونقلهم إلى محافظة إدلب تمهيدا لعودة الحياة الطبيعية إلى المدينة ودخول جميع مؤسسات الدولة إليها.

    وذكرت "سانا" أن الحافلات بدأت بالدخول تباعا إلى المدينة، حيث يتم تجميعها في دوار الثانوية لنقل عدد من المسلحين وعائلاتهم، مساء اليوم، بشكل جماعي باتجاه محافظة إدلب.

    ومن المتوقع أن تتضمن الدفعة الثانية، اليوم، نحو 1500 شخص من المسلحين وعائلاتهم وأن أفراد المجموعات المسلحة يقومون بتسليم أسلحتهم الثقيلة داخل المدينة قبل الصعود إلى الحافلات.

    وخرجت، مساء أمس، الدفعة الأولى من المسلحين وعائلاتهم من مدينة حرستا، وذلك بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري عبر 30 حافلة وتضمنت 1580 شخصا من بينهم 619 رجلا منهم 413 مسلحا إضافة إلى 385 امرأة و576 طفلا.

     

     

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    خروج 11 حافلة من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية وبداخلها 655 شخصا, خروج المسلحين من حرستا, الحكومة السورية, سوريا
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