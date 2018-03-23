الحوثي يفجر مفاجأة: تخطيط إسرائيلي إماراتي في حرب اليمن

قال زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، إن إسرائيل تؤدي دورا أساسيا في حرب اليمن الحالية من خلال التخطيط مع الضباط الإماراتيين.

© AP Photo/ Hani Mohammed عبد الملك الحوثي يرد على بن سلمان ويؤكد اعتقال هادي بالرياض

وأضاف الحوثي في مقابلة مع صحيفة الأخبار اللبنانية : "يهمّني أن أوضح التركيز الإسرائيلي على باب المندب والبحر الأحمر، وهذا معروف لدى الكثير من الباحثين والمراقبين للشأن الإسرائيلي، ونحن رصدنا أنشطة ومشاركة للإسرائيليين، منها في القصف الجوي في الساحل، ولهم أيضا دور أساسي مع الضباط الإماراتيين في التخطيط وغيره من الأنشطة التي يشاركون فيها ضمن دورهم ومساهماتهم في هذا العدوان".

وردا على سؤال حول تحضيرات التحالف العربي بقيادة السعودية لإطلاق عمليات عسكرية جديدة على الساحل الغربي، قال الحوثي إن المعركة في الساحل أتت برغبة أمريكية، فمعروف عن الأمريكيين تركيزهم الكبير على البحار والمناطق الساحلية، ومن المعلوم تركيزهم في المنطقة على البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن".

وأشار إلى أن الأمريكيين "يدركون الأهمية الجغرافية والاستراتيجية لها، وقد رأوا في العدوان الحالي على بلدنا فرصة ذهبية للسعي إلى السيطرة عليها بقناع سعودي وإماراتي، وقفّازات يمنية من خونة البلد ومرتزقتها".