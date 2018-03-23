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16:43 23 مارس/ آذار 2018
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    الغوطة

    معركة الغوطة في لحظاتها الأخيرة... الفصائل ستخرج من عربين وزملكا وجوبر وعين ترما

    © REUTERS/ OMAR SANADIKI
    العالم العربي
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    أفادت "الأخبارية" السورية عن معلومات بأن 7000 شخص بينهم مسلحون من تنظيمي "النصرة" و"فيلق الرحمن" من مناطق عربين وزملكا وجوبر وعين ترما يرغبون بالمغادرة إلى إدلب.

    الغوطة
    © REUTERS/ BASSAM KHABIEH
    "فيلق الرحمن" يطلب من الجيش السوري السماح للمسلحين الراغبين بالخروج من الغوطة
    وأضافت "الأخبارية" أنه بموجب الاتفاق سيتم تسليم المخطوفين وكذلك تسليم الثقيل والمتوسط من الأسلحة إضافة إلى خرائط الألغام والأنفاق.

    وبحسب موقع "مراسلون" فإن فصيل "فيلق الرحمن" أعلن وقف إطلاق النار في القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية، وذلك بعد مفاوضات بين ممثلين من الجهات المعنية السورية والجانب الروسي.

    وقال "فيلق الرحمن" إن مناطق "عربين وزملكا وعين ترما وحزة وجوبر" ستخضع لعملية وقف إطلاق النار منذ الساعة 12 لليلة الخميس — الجمعة، وذلك تمهيدا لمفاوضات حول خروج مسلحيه من الغوطة الشرقية إلى إدلب.

    وكان مصدر أمني أفاد لوكالة "سبوتنيك" أن قائد "فيلق الرحمن" (المحظور في روسيا)، النقيب المنشق عبد الناصر شمير، طلب يوم أمس الخميس، من الجيش السوري السماح لمن يريد من مسلحي الفيلق بالخروج من المناطق التي يسيطرون عليها في الغوطة الشرقية إلى إدلب وتسوية أوضاع من يود البقاء.

    وقال المصدر: "قائد فيلق الرحمن، النقيب المنشق عبد الناصر شمير، يطلب من الجيش السوري السماح لمن يريد من مسلحي الفيلق بالخروج من المناطق التي يسيطرون عليها في الغوطة الشرقية إلى إدلب وتسوية أوضاع من من يود البقاء".

    وأشار المصدر الأمني إلى أن "شمير طلب اللقاء مع الجيش السوري بعد التقدم الكبير الذي حققه الجيش في عين ترما اليوم".

    وإذا تم خروج المسلحين من هذه المناطق في الأيام القادمة، فإن ما يتبقى هو مدينة دوما والتي ستصبح استعادتها تحصيل حاصل وتعلن بعدها الغوطة الشرقية محررة بالكامل.

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    الكلمات الدلالية:
    الفصائل ستخرج من عربين وزملكا وجوبر وعين ترما, معركة الغوطة الشرقية, الحكومة السورية, سوريا
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