تسجيل
16:43 23 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    مدينة القدس

    خبراء: مايو شهر المواجهات الفلسطينية الإسرائيلية... و"حزب الله" يستعد

    © Sputnik. Boshra Al-Futiani
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    يترقب الشارع الفلسطيني بشكل كبير، شهر مايو/ أيار المقبل، خاصة وأنه الشهر الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، نيتها نقل سفارتها في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس الشرقية.

    القدس
    © REUTERS/ Ammar Awad
    صحيفة: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس قد لا يتم في موعده
    قال أحمد رفيق عوض، الخبير في الشؤون الإسرائيلية إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس الشرقية مايو/ أيار المقبل، سيؤدي إلى حالة من الغضب يمكن أن تصل لعنف كبير في فلسطين خاصة في الضفة وقطاع غزة.

    وأضاف عوض في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "مايو سيشهد اشتعالا أكبر للأوضاع القائمة في فلسطين، وستكون المواجهات أكثر عنفا في بعض المناطق، وأن احتمالات نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله قائمة طوال الوقت لكنها ليست متلازمة بحالة الغضب الفلسطيني، تجاه نقل السفارة وأنها تخضع لحسابات إقليمية ودولية، حيث أن حزب الله لا يتصرف من منطلق ذاتي".

    وتابع

    "إسرائيل ترى أن حزب الله، الذي بات يشكل تهديدا كبيرا لها، خاصة وأنه يمتلك ترسانة صاروخية متطورة يمكن أن تطال مناطق حساسة بها، ما يدفعها إلى التفكير دائما في مهاجمة التهديدات، وعدم تركها قائمة وتتفاقم فيما يستعد حزب الله لتلك المواجهة طوال الوقت".

    من ناحيته قال السفير حازم أبو شنب القيادي بحركة فتح إن ردة الفعل الفلسطينية تجاه الاعتداء الأمريكي على القدس والثوابت الفلسطينية مازالت مستمرة.

    وتابع في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" "الفلسطينيون يرفضون العدوان الإسرائيلي والأمريكي على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ومتمسكون بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة وعاصمة القدس الشرقية، وعودة كافة المهجرين من أرضهم إلى ديارهم".

    الشرطة الإسرائيلية في موقع حادث الطعن 18-3-2018
    © REUTERS/ AMMAR AWAD
    طعن إسرائيلي في القدس والشرطة تقتل منفذ الهجوم
    ومضى "ردة الفعل الفلسطينية تجاه الفعل الأمريكي ستستمر مادام هناك انتهاكا للحقوق الفلسطينية،  وتعمد في استمرار كافة مشاهد الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن وتيرة المواجهة ستتصاعد وهي حق طبيعي وقانوني لا يمكن الحياد عنه".

    وشدد على أن القدس من المحرمات، التي لا يمكن التهاون بشأنها أو التجاوز عنها.

    من ناحيته، قال حسن جون أستاذ القانون الدولي بالجامعة اللبنانية إن حزب الله سيدافع عن لبنان إذا ما أقدمت إسرائيل على أي اعتداء تجاه الأراضي اللبنانية، وأن موقفه واضح في هذا الأمر.

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن إسرائيل دائما ما تهدد لبنان، فيما يدافع حزب الله كحزب لبناني، وكذلك قوات الجيش عن البلاد ضد إسرائيل.

    وأشار إلى أن موازين القوى على الأرض تغيرت، وهو ما يجعل عملية التفكير في أي اعتداء على الأراضي اللبنانية تخضع لحسابات كثيرة، خاصة أن إسرائيل لا تدرك مدى الصواريخ التي يمتلكها حزب الله الآن ولا عددها وهو يجعلها حذرة قبل اتخاذ أية خطوة بهذا الشأن، خاصة في ظل اشتعال الداخل الفلسطيني إثر قرار نقل السفارة الأمريكية.

    وتابع

    "التهديدات التي تطلق بين الحين والآخر بشن ضربات تجاه إيران مجرد تهديدات، خاصة وأن الصواريخ الإيرانية تجاه إسرائيل تهدد وجودها إذا ما حدث أي اعتداء على إيران، وأنها صرحت في وقت سابق وقالت أنها ستطلق 11 ألف صاروخ تجاه إسرائيل في الدقيقة الأولى، ردا على أي اعتداء عليها من أية دولة مساندة لإسرائيل، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية".

    وكان السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، قد حذر يوم 27 فبراير/ شباط الماضي من أن إسرائيل تعد العدة للحرب، مشيرا إلى أن "حزب الله" مستعد بدوره لهذا الاحتمال، عن طريق "صقل مهاراته، وأدائه دورا متعدد الأوجه في سوريا.

    انظر أيضا:

    صحيفة: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس قد لا يتم في موعده
    وزير الداخلية الإسرائيلي يدرس إلغاء حق الإقامة لـ12 فلسطينيا من سكان القدس الشرقية
    اتهام موظف بقنصلية فرنسا في القدس بتهريب أسلحة للفلسطينيين
    طعن إسرائيلي في القدس والشرطة تقتل منفذ الهجوم
    ابن سلمان يتحدث عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس
    دبلوماسي بريطاني: لن ننقل سفارتنا لدى إسرائيل إلى القدس
    الكلمات الدلالية:
    أخبار القدس الآن, أخبار القدس, أخبار إسرائيل, أخبار فلسطين, القدس الآن, أزمة القدس, القدس عاصمة فلسطين, احتجاجات القدس, أحداث القدس, احتجاجات على قرار ترامب حول القدس, القدس عاصمة إسرائيل, الكونغرس الأمريكي, الخارجية الأمريكية, الحكومة الإسرائيلية, حركة فتح, حزب الله, القدس, لبنان, إسرائيل, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركون في احتفالات بعيد نوروز في بشكيك، قيرغيزستان 21 مارس/ آذار 2018
    من انتهاء ربيع الانتخابات في روسيا إلى التقدم في تحرير الغوطة الشرقية في سوريا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    عهد التميمي - رمز صغير لصفعة كبيرة
    عهد التميمي - رمز صغير لصفعة كبيرة
    مقاتلة سو-27 الروسية
    مقاتلة "سو-27" الروسية: ملكة المناورة وعملية الاعتراض
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك