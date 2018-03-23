الحوثي يهاجم الإمارات ويعلن عن "اتحاد عسكري" لإنهاء "الاحتلال"

وقال الحوثي في مقابلة مع صحيفة الأخبار اللبنانية، إن "الإمارات أنشأت هناك تشكيلات متعدّدة ومتباينة ودعمتها لتستفيد من تناقضاتها ولتعمل على إثارة التنافس بينها في من يقدّم خدمة أكبر لدعم سيطرة الاحتلال" على حد قوله.
وأضاف: "اليوم رأى الجميع هناك بأم أعينهم المطارات والموانئ ومنشآت النفط والقواعد العسكرية والسيطرة الفعلية عسكريا وسياسيا واقتصاديا من قبل الإمارات مع ممارسات إجرامية، والنموذج القائم هناك هو احتلال بكلّ ما تعنيه الكلمة" بحسب قوله.
وحول مستقبل الجنوب بعد انتهاء الحرب، وما إذا كانوا سيقبلون بانفصاله، قال الحوثي إن "الوضع في المحافظات الجنوبية يحتاج إلى تفاهم ومعالجة وحلول، ويتطلب جوا ملائما وبعيدا عن التدخلات الخارجية للوصول إلى حلول عادلة ومنصفة ومرضية لأبناء المحافظات الجنوبية".
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