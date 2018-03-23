حزب العمال الكردستاني ينسحب من قضاء سنجار شمالي العراق

أكد عضو "حزب العمال الكردستاني" كاوه شيخ موس، انسحاب مقاتلي الحزب من قضاء سنجار في محافظة نينوى شمالي العراق.

© AP Photo/ Emrah Gurel حزب العمال الكردستاني يعلن مقتل 18 جنديا تركيا بمواجهات قرب الحدود العراقية

بغداد — سبوتنيك. وقال شيخ موس في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "عناصر حزب العمال الكردستاني انسحبوا اليوم من قضاء سنجار بعد انتهاء المهام المناطة بهم في حماية الكرد الايزيديين واستتباب الأمن في القضاء"، مضيفا "الانسحاب تم بعد محادثات مع الحكومتين المحلية في سنجار والمركزية في بغداد ولا علاقة له بدعوة إقليم كردستان لعناصر حزب العمال بمغادرة المناطق السكنية أو أية تهديدات تركية بتنفيذ عمليات عسكرية شمالي العراق ضد عناصر الحزب".

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق قد طالبت في بيان لها، أمس الخميس، عناصر "حزب العمال الكردستاني" بعدم التواجد قرب القرى والمناطق الآهلة بالسكان ومغادرة هذه المناطق كي لا يقع المدنيون ضحية.