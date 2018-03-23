حزب العمال الكردستاني ينسحب من قضاء سنجار شمالي العراق

بغداد — سبوتنيك. وقال شيخ موس في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "عناصر حزب العمال الكردستاني انسحبوا اليوم من قضاء سنجار بعد انتهاء المهام المناطة بهم في حماية الكرد الايزيديين واستتباب الأمن في القضاء"، مضيفا "الانسحاب تم بعد محادثات مع الحكومتين المحلية في سنجار والمركزية في بغداد ولا علاقة له بدعوة إقليم كردستان لعناصر حزب العمال بمغادرة المناطق السكنية أو أية تهديدات تركية بتنفيذ عمليات عسكرية شمالي العراق ضد عناصر الحزب".
وكانت حكومة إقليم كردستان العراق قد طالبت في بيان لها، أمس الخميس، عناصر "حزب العمال الكردستاني" بعدم التواجد قرب القرى والمناطق الآهلة بالسكان ومغادرة هذه المناطق كي لا يقع المدنيون ضحية.
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