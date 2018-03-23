أول تعليق حكومي على أنباء انفصال ملك المغرب عن زوجته

وتداولت أكبر الصحف الإسبانية من بينها "الموندو" و"الباييس"، أمس الخميس، خبرا عن مجلة "هولا" الإسبانية، يتعلق بانفصال الملك عن زوجته، مستندة إلى ما وصفته بـ"مصادر مقربة" من القصر الملكي المغربي.
وتثار الشائعات بشأن المغرب بين الحين والآخر، ومنها شائعة نشرتها بعض المواقع الإخبارية في الأيام الماضية بشأن وفاته، في حين تم ربط الشائعة بالعملية التي أجراها الملك في باريس، في القلب.
وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية، إن جبهة البوليساريو تقف وراء تلك الشائعة، لافتة إلى أنها لم تكن هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الجبهة إلى "حرب الشائعات"؛ ففي سنة 2012 نشرت نبأ زائفا عن "وفاة الملك محمد السادس في حادث غامض، وهو في طريقه إلى الأردن بعد نهاية زيارته إلى السعودية"، بحسب الصحيفة.
ونشرت "هسبريس" وقتها صورة للملك محمد السادس وهو يتجول قرب محل تجاري، حيث بدا في حالة صحية جيدة، لتكذيب "قصاصات النعي" التي روجتها مواقع إخبارية.
أجرى عملية قلب في باريس.. ملك المغرب سيباشر مهامه الاعتيادية بعد فترة راحةhttps://t.co/wlYXfXOMV0#ملك_المغرب #الإمارات_بعيون_عربية pic.twitter.com/1pErmJ050n— الإمارات بعيون عربية (@emirates4you_ae) March 1, 2018
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