تسجيل
20:32 23 مارس/ آذار 2018
مباشر
    بحث
    الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

    خبراء: تركيا لديها أهداف غير معلنة لعملياتها العسكرية في العراق وسوريا

    © AFP 2018/ ADEM ALTAN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    حذر خبراء من الوجود التركي على الأراضي العراقية والسورية، إذ اعتبروا أن وراءه أهدافا غير التي تفصح عنها أنقرة بشأن مواجهة الإرهاب ووحدات حزب العمال الكردستاني.

    جنود التحالف الدولي
    © AFP 2018/ Ahmad Al-Rubaye
    التحالف الدولي: العملية التركية في عفرين تحد من قدرات محاربة "داعش"
    وكان العراق قد أعلن رفضه لأي وجود تركي على أراضيه، إذ قالت وزارة الخارجية، في بيان لها في صفحتها على "فيسبوك" أمس الخميس 22 مارس/ آذار، أنها تدين العملية التركية التي استهدفت قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل.

    من ناحيته قال كفاح محمود، الكاتب والباحث السياسي العراقي لـ"سبوتنيك"، إن التهديدات التركية بالقيام بعملية عسكرية في منطقتي جبل قنديل بإقليم كردستان العراق وسنجار التابعة لمحافظة نينوى يعد مثيرا للجدل في الفترة الأخيرة.

    وأضاف: "القوات التركية تستغل وجود وحدات من حزب العمال الكردستاني في تلك المناطق حجة للتدخل في الأراضي العراقية، كما أنها تعول عليها دائما في تصريحات مسؤوليها".

    وتابع: "بقاء القوات التركية في العراق حتى الآن لا يعرف بأنه احتلال  للأراضي العراقية، خاصة أن هذا الوجود كان بالتوافق مع الحكومة العراقية سواء قبل 2003 أو ما بعد ذلك، إلا أن الفترة الأخيرة ساد الصمت بين الجانبين، ما يشير إلى أن هناك بعض التوافق حول تحجيم قوات وحدات حزب العمال الكردستاني.

    الحشد الشعبي ينتشر في سنجار
    © Sputnik. Nazek mohamed
    حزب العمال الكردستاني ينسحب من قضاء سنجار شمالي العراق
    وأشار إلى أن الحكومة العراقية نفت سابقا القيام بأية عمليات مشتركة مع الجانب التركي، كما أن حكومة كردستان العراق دعت بالأمس قوات حزب العمال الكردستاني إلى مغادرة الأراضي العراقية حفاظا على حياة المدنيين، خاصة بعد تعرض المنطقة لقصف الطيران التركي.

    وشدد الكاتب والباحث السياسي على أن القوات العراقية طالما أكدت ضرورة الانسحاب من الأراضي العراقية ومنطقة بعشيقة.

    على الجانب السوري، قال العميد أمين محمد حطيط، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن تركيا تدعي أن العملية العسكرية التي تنفذها في سوريا، والتي يمكن أن تمتد إلى العراق، هي من أجل مواجهة الإرهاب وحدات حزب العمال الكردستاني.

    وأضاف: "الأداء التركي يقودنا للقول بأن تركيا تدعي شيئا وتنفذ شيئا آخرا. وأن ما تنفذه تركيا هو احتلال للتمكن من امتلاك ورقة ميدانية يمكن أن تصرفها في اتجاهين: أولهما الحل السياسي من أجل تنصيب جماعة الإخوان المسلمين في منظومة الحكم السوري من خلال طاولة المفاوضات، أو أن تبقى المنطقة تحت يدها وتقيم سلطة محلية شكلية فيما يبقى القرار بيدها  حال فشل الهدف الأول وهو احتلال مقنع".

    إجلاء المدنيين من الغوطة الشرقية عبر معبر حمورية، سوريا
    © Sputnik. Mikhail Alaeddin
    سوريا تناشد الأمم المتحدة لتعرية الأهداف الحقيقية للحرب التي تشن عليها
    وتابع: "تركيا تتصرف تحت عنوان المحتل وهو أمر يواجه من قبل القوى الوطنية الرسمية أو الشعبية، إلا أن الظروف التي تمر بها سوريا تفرض عليها أولويات في عمليات المواجهة"، مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من الأولويات سيكون ستتجه نحو القوات التركية الموجودة على أراضيها.

    وكانت تركيا قد أطلقت عملية "غصن الزيتون" في عفرين قبل نحو شهرين، كما أعلنت أنها سوف تمتد إلى منبج وبعض المدن العراقية.

    وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها أمس الخميس 22 مارس/ آذار، أنها "تدين استمرار الاعتداءات والتجاوزات على الحدود العراقية من قبل القوات التركية، وآخرها القصف الذي طال قرى ماوان وقسان وسركينان بقضاء سوران التابعة لمحافظة أربيل والذي أدى الى استشهاد عدد من المواطنين المدنيين العزل".

    انظر أيضا:

    أردوغان: أكدت لبوتين وترامب أننا لن نتراجع عن خطواتنا في عفرين
    التحالف الدولي: العملية التركية في عفرين تحد من قدرات محاربة "داعش"
    الأمم المتحدة تتحدث عن صعوبات حول دخول نازحي عفرين إلى حلب
    الجيش التركي يعلن مقتل 3 جنود وإصابة 3 آخرين في عفرين
    مقتل 9 جنود أتراك بتفجير دبابة في عفرين شمالي سوريا
    الكلمات الدلالية:
    أخبار تركيا, غصن الزيتون, الجيش التركي, كفاح محمود, تركيا, العراق, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    المشاركون في احتفالات بعيد نوروز في بشكيك، قيرغيزستان 21 مارس/ آذار 2018
    من انتهاء ربيع الانتخابات في روسيا إلى التقدم في تحرير الغوطة الشرقية في سوريا - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    عهد التميمي - رمز صغير لصفعة كبيرة
    عهد التميمي - رمز صغير لصفعة كبيرة
    مقاتلة سو-27 الروسية
    مقاتلة "سو-27" الروسية: ملكة المناورة وعملية الاعتراض
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك