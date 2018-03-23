خبراء: تركيا لديها أهداف غير معلنة لعملياتها العسكرية في العراق وسوريا

حذر خبراء من الوجود التركي على الأراضي العراقية والسورية، إذ اعتبروا أن وراءه أهدافا غير التي تفصح عنها أنقرة بشأن مواجهة الإرهاب ووحدات حزب العمال الكردستاني.

وكان العراق قد أعلن رفضه لأي وجود تركي على أراضيه، إذ قالت وزارة الخارجية، في بيان لها في صفحتها على "فيسبوك" أمس الخميس 22 مارس/ آذار، أنها تدين العملية التركية التي استهدفت قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل.

من ناحيته قال كفاح محمود، الكاتب والباحث السياسي العراقي لـ"سبوتنيك"، إن التهديدات التركية بالقيام بعملية عسكرية في منطقتي جبل قنديل بإقليم كردستان العراق وسنجار التابعة لمحافظة نينوى يعد مثيرا للجدل في الفترة الأخيرة.

وأضاف: "القوات التركية تستغل وجود وحدات من حزب العمال الكردستاني في تلك المناطق حجة للتدخل في الأراضي العراقية، كما أنها تعول عليها دائما في تصريحات مسؤوليها".

وتابع: "بقاء القوات التركية في العراق حتى الآن لا يعرف بأنه احتلال للأراضي العراقية، خاصة أن هذا الوجود كان بالتوافق مع الحكومة العراقية سواء قبل 2003 أو ما بعد ذلك، إلا أن الفترة الأخيرة ساد الصمت بين الجانبين، ما يشير إلى أن هناك بعض التوافق حول تحجيم قوات وحدات حزب العمال الكردستاني.

© Sputnik. Nazek mohamed حزب العمال الكردستاني ينسحب من قضاء سنجار شمالي العراق

وأشار إلى أن الحكومة العراقية نفت سابقا القيام بأية عمليات مشتركة مع الجانب التركي، كما أن حكومة كردستان العراق دعت بالأمس قوات حزب العمال الكردستاني إلى مغادرة الأراضي العراقية حفاظا على حياة المدنيين، خاصة بعد تعرض المنطقة لقصف الطيران التركي.

وشدد الكاتب والباحث السياسي على أن القوات العراقية طالما أكدت ضرورة الانسحاب من الأراضي العراقية ومنطقة بعشيقة.

على الجانب السوري، قال العميد أمين محمد حطيط، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن تركيا تدعي أن العملية العسكرية التي تنفذها في سوريا، والتي يمكن أن تمتد إلى العراق، هي من أجل مواجهة الإرهاب وحدات حزب العمال الكردستاني.

وأضاف: "الأداء التركي يقودنا للقول بأن تركيا تدعي شيئا وتنفذ شيئا آخرا. وأن ما تنفذه تركيا هو احتلال للتمكن من امتلاك ورقة ميدانية يمكن أن تصرفها في اتجاهين: أولهما الحل السياسي من أجل تنصيب جماعة الإخوان المسلمين في منظومة الحكم السوري من خلال طاولة المفاوضات، أو أن تبقى المنطقة تحت يدها وتقيم سلطة محلية شكلية فيما يبقى القرار بيدها حال فشل الهدف الأول وهو احتلال مقنع".

© Sputnik. Mikhail Alaeddin سوريا تناشد الأمم المتحدة لتعرية الأهداف الحقيقية للحرب التي تشن عليها

وتابع: "تركيا تتصرف تحت عنوان المحتل وهو أمر يواجه من قبل القوى الوطنية الرسمية أو الشعبية، إلا أن الظروف التي تمر بها سوريا تفرض عليها أولويات في عمليات المواجهة"، مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من الأولويات سيكون ستتجه نحو القوات التركية الموجودة على أراضيها.

وكانت تركيا قد أطلقت عملية "غصن الزيتون" في عفرين قبل نحو شهرين، كما أعلنت أنها سوف تمتد إلى منبج وبعض المدن العراقية.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها أمس الخميس 22 مارس/ آذار، أنها "تدين استمرار الاعتداءات والتجاوزات على الحدود العراقية من قبل القوات التركية، وآخرها القصف الذي طال قرى ماوان وقسان وسركينان بقضاء سوران التابعة لمحافظة أربيل والذي أدى الى استشهاد عدد من المواطنين المدنيين العزل".