وكالة تكشف فرصة ابن سلمان لإزالة "قلق المستثمرين" بعد حملة مكافحة الفساد

يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع شخصيات بارزة من وول ستريت وكبرى المؤسسات الأمريكية الأسبوع القادم.

ويهدف محمد بن سلمان من لقاء أهم الاقتصاديين في أمريكا، لتعزيز الاستثمارات في السعودية، حسب "رويترز".

ويسعى ولي العهد لطمأنة بعض المستثمرين "الذين أقلقهم حجم الحملة على الفساد التي أطلقتها المملكة في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي".

ويشارك ولي العهد في منتدى سعودي أمريكي للرؤساء التنفيذيين لعام 2018 في نيويورك.

وممن يلتقيهم ابن سلمان جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لمؤسسة "جيه.بي مورجان"، وتشيس آند كو وهنري كرافيس الرئيس التنفيذي لشركة "كيه.كيه.آر آند كو" للاستثمار المباشر وكذلك أدينا فريدمان الرئيسة التنفيذية لناسداك.

#محمد_بن_سلمان_في_واشنطن | تعاون سعودي أمريكي لمواجهة النفوذ الإيراني pic.twitter.com/xYNCtOBKqj — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 22, 2018

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن بلاده تمضي قدما لكي يكون الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" السعودية، في بورصة لندن أو نيويورك في النصف الثاني من 2018.

ومن المحتمل أن يصل الطرح العام الأول للشركة إلى تريليوني دولار، وهو ما يجعلها أكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة السوقية.

ويزور الأمير محمد بن سلمان الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 3 أسابيع، بدأها بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما التقى جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب، وكبير مستشاري البيت الأبيض.