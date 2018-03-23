وكالة تكشف فرصة ابن سلمان لإزالة "قلق المستثمرين" بعد حملة مكافحة الفساد

ويهدف محمد بن سلمان من لقاء أهم الاقتصاديين في أمريكا، لتعزيز الاستثمارات في السعودية، حسب "رويترز".
#محمد_بن_سلمان وترمب.. شاهد قصة اللقاءات الثلاثةhttps://t.co/HjabYiCCiT pic.twitter.com/65VDWaFr0M— قناة العربية (@AlArabiya) March 22, 2018
ويسعى ولي العهد لطمأنة بعض المستثمرين "الذين أقلقهم حجم الحملة على الفساد التي أطلقتها المملكة في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي".
سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان خلال #حفل_الشراكة_السعودية_الامريكية.#SaudiUSpartnership#ولي_العهد_في_واشنطن#واس pic.twitter.com/zWya27hNvj— واس (@spagov) March 23, 2018
ويشارك ولي العهد في منتدى سعودي أمريكي للرؤساء التنفيذيين لعام 2018 في نيويورك.
وممن يلتقيهم ابن سلمان جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لمؤسسة "جيه.بي مورجان"، وتشيس آند كو وهنري كرافيس الرئيس التنفيذي لشركة "كيه.كيه.آر آند كو" للاستثمار المباشر وكذلك أدينا فريدمان الرئيسة التنفيذية لناسداك.
#محمد_بن_سلمان_في_واشنطن | تعاون سعودي أمريكي لمواجهة النفوذ الإيراني pic.twitter.com/xYNCtOBKqj— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 22, 2018
وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن بلاده تمضي قدما لكي يكون الطرح العام الأولي لشركة "أرامكو" السعودية، في بورصة لندن أو نيويورك في النصف الثاني من 2018.
ومن المحتمل أن يصل الطرح العام الأول للشركة إلى تريليوني دولار، وهو ما يجعلها أكبر شركة نفط في العالم من حيث القيمة السوقية.
قصة الصورة خلف #محمد_بن_سلمان وكوشنر pic.twitter.com/Vir9cycamf— قناة العربية (@AlArabiya) March 22, 2018
ويزور الأمير محمد بن سلمان الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 3 أسابيع، بدأها بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما التقى جاريد كوشنر صهر الرئيس ترامب، وكبير مستشاري البيت الأبيض.
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