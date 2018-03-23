حرستا تعود... خروج 37 حافلة اليوم من حرستا في الغوطة وبداخلها 2373 شخصا

أفادت وكالة "سانا" الحكومية السورية أن عدد الحافلات التي غادرت حرستا اليوم بلغ 37 حافلة وبداخلها 2373 شخصا بينهم 828 مسلحا.

© Sputnik. Mohammad Maarouf خروج 11 حافلة من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية وبداخلها 655 شخصا

وبحسب " سانا " فإن الحافلات واصلت دخولها تباعا إلى المدينة لنقل الدفعة الثانية من المسلحين وعائلاتهم مبينا أن أفراد المجموعات المسلحة يقومون بتسليم أسلحتهم الثقيلة داخل المدينة قبل الصعود إلى الحافلات.

ولفتت "سانا" إلى أنه يتم تجميع الحافلات في دوار الثانوية داخل مدينة حرستا وأنه تم حتى الآن تجميع 37 حافلة بداخلها 2373 شخصا منهم 828 مسلحا على أن تتحرك الحافلات بشكل جماعي باتجاه محافظة إدلب.

وأشارت إلى خروج 67 حافلة اليوم وأمس من حرستا تقل 3953 شخصا منهم 1241 مسلحا.

وخرجت مساء أمس الدفعة الأولى من المسلحين وعائلاتهم من مدينة حرستا وذلك بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري عبر 30 حافلة وتضمنت 1580 شخصا من بينهم 619 رجلا منهم 413 مسلحا إضافة إلى 385 امرأة و576 طفلا.