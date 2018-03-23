شن عادل الجبير، وزير الخارجية السعودية، اليوم الجمعة 23 مارس/ آذار، هجوما واسعا على إيران.

© Sputnik. Valeriy Melnikov الخارجية السعودية توجه دعوة إلى قطر وتؤكد: ذلك هو الطريق لحل الأزمة معها

وقال الجبير : "إيران نفذت عمليات إرهابية داخل المملكة، واغتالت دبلوماسيين سعوديين".

وتابع " إيران جندت الميليشيات في اليمن وأطلقت صواريخ على السعودية، ينبغي أن تخرج طهران من اليمن وتحترم القوانين الدولية".

وأوضح "النزاع في اليمن يمني يمني، والحوثيون يمكن أن يضطلعوا بدور في البلاد، لكن لا يجب أن يكون دورهم السيطرة عليها".

#ولي_العهد_في_واشنطن | الوزير #عادل_الجبير: #إيران قامت بتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة.. ومتورطة في اغتيال دبلوماسيين سعوديين — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) March 23, 2018

ومضى الجبير "السعودية لا تحتاج لمن يدافع عنها، ورجالها قادرون على حماية حدودها".

وشدد هجومه على إيران بقوله

"تصريحات وزير خارجية إيران دوما ما تكون غريبة، وعلى طهران أن تغير من سلوكها وتوقف دعمها للإرهاب، وتحترم حسن الجوار، كما أن الاتفاق النووي الإيراني تشوبه عيوب كثيرة ويحتاج للمراجعة".

وعلق الجبير على تعيين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، جون بولتون مستشارا للأمن القومي الأمريكي، بقوله "بولتون رجل حاسم وموقفه من إيران مقبول ومعقول".