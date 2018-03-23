بالصور والفيديو... الحياة تعود إلى وسط بيروت

عادت الحياة لتنبض في قلب العاصمة اللبنانية بيروت مجدداً، لا سيما بعد القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة سعد الدين الحريري بإزالة البوابات الحديدية والأسلاك الشائكة عن مداخل الأسواق التجارية في وسط بيروت، والذي أدى في حينها إلى إقفال العديد من المطاعم والمقاهي والمتاجر، بعد أن شلت الحركة هناك بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة التي كانت تسود البلاد.

© Sputnik. Zahraa Alamer بالصور: مدينة الأشباح وسط بيروت

سبوتنيك . وتحاول اليوم بلدية بيروت بالتنسيق مع المنظمات والجمعيات الفاعلة إلى إعادة تنشيط الحركة السياحية والتجارية وسط بيروت عبر إقامة المهرجانات والنشاطات التي تشجع المواطنين والسائحين على زيارة منطقة الأسواق التجارية والتمتع بالعروضات والحفلات الفنية التي باتت تقام بشكل شبه دوري.

آخر هذه المهرجانات مهرجان "بيروت أم الدنيا"، الذي افتتحه، يوم أمس الخميس، رئيس الحكومة، وهو مهرجان موسيقي من تنظيم شركة "بيستس" وشارك فيه ألمع نجوم الغناء في لبنان، كما تضمن أكشاك للحرف اليدوية والمجوهرات والأكسسوارات، وأكشاك لبيع الطعام والحلويات.

وافتتحت الفنانة نوال الزغبي المهرجان، وسط حشد من الحضور، وأحيى الفنان اللبناني ناجي أسطا الحفل.

يقول صاحب أحد المقاهي في وسط بيروت لـ"سبوتنيك" "إن الوضع في الوسط يتحسن، ولكن الأمر يحتاج إلى وقت، هناك العديد من المهرجانات التي تقام هنا، ونحن نتأمل كل خير، ولكن علينا أن نصبر، والأسعار في المقاهي والمطاعم مدروسة لتشجيع المواطنين والسياح".

وأشار إلى أن نسبة السياح العرب قليلة جداً، ولكن خلال فصل الصيف نأمل أن يأتوا، إذا كان الوضع الأمني والإقتصادي على ما يرام".

وأوضح إلى أن "الوضع كان تعيسا جداً منذ العام 2010، ولكن بعد مهرجان رأس السنة، تحرك الوسط حوالي 5% ولكن نحن بحاجة إلى وقت".

من جانبه يؤكد وليد لـ"سبوتنيك"، وهو مواطن من بيروت، أنه سعيد جدا بعودة الحياة إلى قلب العاصمة اللبنانية "الناس عاشت على مدى سبع السنوات الماضية حالة من التشنج والتوتر نتيجة انعكاس الأزمة السورية علينا وتكابش السياسيين بسبب هذه الأزمة، اليوم يوجد هدوء نسبي في لبنان وجميل أن يخرج الناس من حالة القلق الى حالة الفرح والسعادة خصوصا أن أهل بيروت يحبون السلام ويسعون إلى الفرح".

أما ثامر، وهو طالب عراقي مقيم في لبنان، يقول لـ"سبوتنيك" إنها المرة الأولى التي يشاهد فيها بيروت بهذا الشكل الرائع، "أنا أدرس في لبنان منذ ثلاث سنوات ولم أشاهد مثل هذه الأجواء من قبل في وسط بيروت، ولكن هذه هي بيروت التي حدثني عنها أصدقائي والتي كنا نشاهدها عبر وسائل الإعلام اللبنانية من العراق، أتمنى أن تبقى الأجواء في بيروت على هذا الشكل لأننا نحن العراقيون دائما نفضل أن تكون وجهتنا السياحية إلى لبنان".

يشار إلى أنه سيشارك في المهرجان عدد من النجوم من بينهم الفنانين وليد توفيق اليوم الجمعة، والفنان جو أشقر نهار السبت في الـ24، بينما يختتم الحفل مع الفنان رامي عياش والفنانة شيراز.