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22:49 23 مارس/ آذار 2018
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    تقدم قوات الجيش السوري في دير الزور، سوريا

    بالفيديو... الجيش السوري يسيطر على وادي عين ترما بالكامل

    © Sputnik. Mikhail Alaeddin
    العالم العربي
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    استعادت وحدات الاقتحام في الجيش السوري قبل ظهر اليوم السيطرة على كامل منطقة وادي عين ترما وتابعت تقدمها لاستعادة بلدة عين ترما خلال عملياتها المتواصلة لإعادة الاستقرار إلى كامل أنحاء الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

    الغوطة
    © REUTERS/ OMAR SANADIKI
    معركة الغوطة في لحظاتها الأخيرة... الفصائل ستخرج من عربين وزملكا وجوبر وعين ترما
    وذكرت "سانا" أن "وحدات الجيش العاملة على محور عين ترما في القطاع الجنوبي من الغوطة نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات مكثفة في عين ترما سيطرت خلالها على كامل منطقة وادي عين ترما بعد دحر التنظيمات الإرهابية منها".

    ولفتت إلى أن العمليات العسكرية تتركز حالياً على أطراف بلدة عين ترما حيث تستخدم وحدات الجيش في معاركها مع التنظيمات الإرهابية تكتيكات وأسلحة تتناسب والمناطق السكنية حفاظا على حياة المدنيين وممتلكاتهم.

    وتستعد وحدات الجيش السوري لدخول باقي بلدات الغوطة الشرقية عربين وزملكا وجوبر حرستا ودوما، في الوقت الذي أفادت فيه مصادر عن اتفاق يقضي بخروج المسلحين من جوبر وعربين وزملكا وعين ترما غدا صباحا إلى إدلب وتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة وإطلاق سراح المخطوفين.

    وبالتوازي مع عملياته ضد التنظيمات الإرهابية يواصل الجيش السوري تأمين الممرات في القطاعين الأوسط والشمالي لإفساح المجال أمام المدنيين المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية للخروج حيث خرج اليوم أكثر من 4 آلاف مدني من ممر مخيم الوافدين وتم تأمينهم بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري في مراكز للإقامة المؤقتة.

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    الكلمات الدلالية:
    الجيش السوري يسيطر على وادي عين ترما بالكامل, معركة الغوطة الشرقية, الجيش العربي السوري, سوريا
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