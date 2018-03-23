بالفيديو... الجيش السوري يسيطر على وادي عين ترما بالكامل

ولفتت إلى أن العمليات العسكرية تتركز حالياً على أطراف بلدة عين ترما حيث تستخدم وحدات الجيش في معاركها مع التنظيمات الإرهابية تكتيكات وأسلحة تتناسب والمناطق السكنية حفاظا على حياة المدنيين وممتلكاتهم.
وتستعد وحدات الجيش السوري لدخول باقي بلدات الغوطة الشرقية عربين وزملكا وجوبر حرستا ودوما، في الوقت الذي أفادت فيه مصادر عن اتفاق يقضي بخروج المسلحين من جوبر وعربين وزملكا وعين ترما غدا صباحا إلى إدلب وتسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة وإطلاق سراح المخطوفين.
وبالتوازي مع عملياته ضد التنظيمات الإرهابية يواصل الجيش السوري تأمين الممرات في القطاعين الأوسط والشمالي لإفساح المجال أمام المدنيين المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية للخروج حيث خرج اليوم أكثر من 4 آلاف مدني من ممر مخيم الوافدين وتم تأمينهم بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري في مراكز للإقامة المؤقتة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)