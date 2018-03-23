الجيش السوري يدخل بلدة عين ترما

تمكنت وحدات من الجيش السوري من دخول بلدة عين ترما في عمق الغوطة الشرقية اليوم الجمعة بعد أيام من عملياتها في منطقة وادي عين ترما التي اتسمت بالدقة والتركيز.

© REUTERS/ OMAR SANADIKI معركة الغوطة في لحظاتها الأخيرة... الفصائل ستخرج من عربين وزملكا وجوبر وعين ترما

وبحسب موقع " مراسلون " فقد دخلت وحدات الجيش السوري إلى بلدة عين ترما في القطاع الأوسط من الغوطة الشرقية وذلك بعد طرد المجموعات الإرهابية منها.

وقوبل دخول الجيش السوري إلى البلدة بترحيب حار من الأهالي والسكان الذين ضاقوا ذرعا من المجموعات الإرهابية التي حولتهم إلى دروع بشرية خلال السنوات السبع من الأزمة السورية

ورصدت الكاميرا رفع العلم السوري وسط بلدة عين ترما.

وجاء تحرير عين ترما بعد أن كان الجيش السوري قد سيطر مؤخرا على كامل منطقة وادي عين ترما المجاور، وشارف على خناق المسلحين في القطاع الأوسط من الغوطة، الأمر الذي دفعهم للتفاوض والخروج إلى إدلب.

وكانت مصادر ميدانية وإعلامية قد أكدت التوصل إلى اتفاق يقضي ببدء خروج مسلحي "فيلق الرحمن"، يوم غد السبت، من الغوطة الشرقية باتجاه إدلب.